"الأبناء عزوة أم مسئولية" ندوة في قرية الدوير بأسيوط

مركز إعلام جنوب أسيوط يواصل فعاليات حملة أسرتك ثروتك

نظم مركز إعلام جنوب أسيوط التابع لقطاع الإعلام الداخلي برئاسة الدكتور أحمد يحيي ندوة حوارية بعنوان "الأبناء عزوة أم مسئولية" وذلك بالتعاون مع مركز أحمد بهاء الدين الثقافي بالدوير وذلك في إطار الحملة الإعلامية التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي الهيئة العامة للاستعلامات لتنمية الأسرة المصرية تحمل شعار "أسرتك ثروتك" وانعقدت الندوة بقاعة مركز أحمد بهاء الدين الثقافي بالدوير مركز صدفا

أهمية دور الأبناء في الأسرة والمسئولية الملقاة على عاتقهم في بناء المجتمع

وأكدت مروة سيد سلام مدير مركز إعلام جنوب أسيوط بأن الهدف من تنظيم هذه الندوة هو توعية وتثقيف المجتمع حول أهمية دور الأبناء في الأسرة والمسئولية الملقاة على عاتقهم في بناء المجتمع والمساهمة في تطويره. وتأتي هذه الفعالية في إطار الجهود المبذولة لتعزيز قيم الترابط الأسري وتعزيز دور الأسرة في المجتمع.

أهمية التواصل الجيد مع الأبناء

وأضافت مروة بأن الندوة تشتمل على عدة فقرات تتضمن محاضرات وورش عمل وجلسات حوارية تتناول مواضيع مختلفة تتعلق بالأبناء ودورهم في الأسرة وتم استعراض الأدوار والمسئوليات المشتركة بين الأبناء والوالدين وكيفية بناء علاقات صحية ومتوازنة داخل الأسرة. وتم تبادل الخبرات والمعرفة حول أهمية التواصل الجيد مع الأبناء وتعزيز قيم الاحترام والتفاهم في العلاقة الأسرية.

وأشارت مروة بأن الندوة تضمنت جلسة حوارية واستضافت نماذج ملهمة من الأبناء الناجحين والمؤثرين في مجتمعهم، حيث سيشاركون قصصهم وتجاربهم في تحقيق النجاح وتحمل المسئولية وتطوير الذات. سيتم تسليط الضوء على أمثلة إيجابية للشباب وكيفية تأثيرهم في المجتمع وإسهامهم في التنمية.

تشجيع الأبناء على تحمل المسئولية

وأكدت مدير مركز إعلام جنوب أسيوط بأن الندوة تهدف إلى تشجيع الأبناء على تحمل المسئولية والعمل على تحقيق أهدافهم وتطوير مهاراتهم من أجل النجاح والازدهار. وسيتم تبادل الخبرات والمعرفة وإلهام الأبناء ليصبحوا قادة ومثليين يحتذى بهم في المجتمع.

وأضافت مدير مركز إعلام جنوب أسيوط بأنه قد شارك في الندوة عدد كبير من الوالدين والأبناء والمهتمين بالشأن الأسري وبمشاركة متميزة لسيدات قرية الدوير مركز صدفا وبحضور علاء سلام مدير المركز الثقافي وبحضور إسلام رضوان “صحفي باحدي المؤسسا الصحفية” وتم توفير فرصة للحضور بطرح الأسئلة والاستفسارات والمشاركة في مناقشات الجلسات الحوارية.

دور الأبناء أحد الأسس الرئيسية لنجاح الأسرة وازدهار المجتمع

وأشارت مدير مركز إعلام جنوب أسيوط بأنه يشكل دور الأبناء أحد الأسس الرئيسية لنجاح الأسرة وازدهار المجتمع لذا فإنه من الضروري توعية الأبناء بأهمية دورهم وتشجيعهم على تحمل المسئولية في بناء مستقبل مشرق للأسرة والمجتمع. ومن خلال تنظيم هذه الندوة، يتم تعزيز قيم الترابط الأسري وتعزيز الحوار والتفاعل الإيجابي بين الأفراد.

وأكد المشاركين في الندوة علي أهمية وضرورة التخطيط السليم لبناء أسرة مستقرة وإنجاب الأبناء علي النحو الذي يضمن استقرار هذه الأسرة ويضمن حياة وعيش كريم لهؤلاء الأبناء حيث سلط الضوء علي تداعيات وأثر الإنجاب غير المسئول بدعوي العزوة علي حقوق الطفل وحرمانة حتي من أبسط حقوق الأساسية من توفير الرعاية الصحية والمأكل والملبس والحصول علي فرصة التعليم المناسبة وحتي حقه في التنشئة السليمة وغرس القيم والأخلاق في ظل كثرة الأبناء داخل الأسرة وفي ظل الظروف الإقتصادية الراهنة

كما تناولوا المشاركين خطورة الموروثات المجتمعية السلبية المتعلقة بكثرة الإنجاب مشددا علي أن العزوة الحقيقية هو تنشئة وتقديم أبناء صالحين للمجتمع والأسرة وليس العزوة في الدفع بأبناء يرثون الفقر والجهل وناقمين علي المجتمع نظرا لأنهم حرموا من أبسط حقوقهم وهو ما ينذر بأزمة ويهدد بتفكك المجتمع