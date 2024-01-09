زيارة مفاجئة لوزيرة البيئة للمشتل المركزى وتوجيهات بدعم المبادرات المختلفة للتشجير

قامت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة اليوم ، بزيارة مفاجئة للمشتل المركزى التابع لوزارة البيئة للوقوف على الوضع الحالي له، ومتابعة خطة تطويره ورفع كفاءته ، رافقها خلال الزيارة الدكتور على ابو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، وذلك فى إطار اهتمام وزارة البيئة بمشروعات التشجير ،والتى تساهم فى التخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية من خلال زراعة النباتات والاشجار المختلفة وزيادة المساحات الخضراء للمساهمة فى تحسين نوعية الهواء وتقليل معدلات التلوث ، بما يساعد على تحسين مستوى الصحة العامة للمواطنين.



وقد وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الزيارة، بضرورة الاستغلال الأمثل للمشتل ورفع كفاءته ومواصلة تطويره لزيادة القدرة الإنتاجية، من أجل تشجيع الاستثمار في الأنشطة الداعمة لمسار التنمية المستدامة وإحداث مردود بیئی مستدام، والتوسع فى تشجير كافة المحافظات، ودعم المدارس والجامعات والجمعيات الأهلية والمدن الجديدة بالأشجار والشتلات ، والاستمرار فى دعم المبادرات المختلفة للتشجير، ومنها المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" والتى تم دعمها بمرحلتيها الاول والثانية بحوالى 500 الف شجرة بمحافظات الجمهورية ، وايضا دعم المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة بعدد 1,3 مليون شجرة خلال السنه الاولى من المبادرة .