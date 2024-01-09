جامعة الفيوم تنظم قافلة طبية وتنموية شاملة بقرية العزب

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى جامعة الفيوم بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وكلية الطب، وكلية طب الأسنان، وكلية التمريض، ومركز الخدمة العامة بجامعة الفيوم، ومشروع التنور المجتمعي بالجامعة، قافلة طبية وتنموية شاملة بقرية العزب تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، و الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور حمدى محمد إبراهيم عميد كلية الطب، والدكتورة لمياء أحمد إبراهيم عميد كلية طب الأسنان، والدكتور سامح فتحي عشماوي وكيل وزارة الصحة.

حضر القافلة الدكتورة آمال ربيع مدير مشروع التنور المجتمعي وعميد كلية التربية السابق، والدكتورة وفاء يسري مدير مركز الخدمة العامة بالجامعة، ود.أحمد جمال نائب منسق حياة كريمة بالفيوم، وذلك اليوم الثلاثاء الموابمقر الوحدة الصحية بقرية العزب مركزالفيوم.

توزيع البطاطين..

وصرح الدكتور عاصم العيسوي أن القافلة الطبية نجحت في تقديم خدمة الكشف الطبي وتقديم العلاج لعدد ٩٣٠ حالة، حيث تم الكشف على ١٠٠حالة في تخصص العظام و٥٠ حالة أسنان و ١٤٣حالة باطنة و ٤٥ حالة أنف وأذن و٢١٠ أطفال و ٤٧ حالة نسا و١٢٥جلدية و٩٠ حالة رمد، و١٢٠ حالة قياس ضغط وسكر.

وأضاف أنه بمناسبة دخول فصل الشتاء قام مركز الخدمة العامة لتنمية المجتمع المحلي تم خلال القافلة توزيع عدد من البطاطين على عدد من السيدات الأرامل اللذين لديهم أطفال أيتام، والأكثر احتياجًا من أهالي قرية العزب مركزالفيوم.

وأشار إلى أن مشروع التنور المجتمعي قد شارك بحضور الدكتورة آمال ربيع كامل عميد كلية التربية الأسبق ومدير مشروع التنور المجتمعي بالجامعة، ومنسقي كليتي التربية والخدمة الاجتماعية، ومسئولين من جهاز محو الأمية بالفيوم، و٥٣ طالبًا وطالبة من كليات الجامعة، في توعية أهالي القرية بقضايا التنمية الاسرية وتعليم الكبار وتنمية المجتمع ومخاطر الأمية، وتم عقد امتحانات فورية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم وتشبيك طلاب الجامعة مع الراغبين في التعلم من أهالي قرية العزب، وتوعية الأطفال وأهاليهم المتسربين من التعليم لتجفيف منابع الأمية.

وفي نهاية القافلة قدم أهالي القرية الشكر لجامعة الفيوم ومؤسسة حياة كريمة على الجهود المبذولة في القافلة.

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