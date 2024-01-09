تحرير 199 محضراً متنوعاً لضبط الأسعار والرقابة بكفرالشيخ

تابع محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، الثلاثاء، جهود الوحدات المحلية بالمراكز والمدن ومباحث التموين، ومديريات " التموين، والصحة، والطب البيطري"، وجهاز حماية المستهلك، في الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية ومحال الجزارة وبيع الدواجن، والمخابز، لمنع احتكار السلع، والتأكد من صلاحية الأصناف والمنتجات المعروضة للمواطنين، والإعلان عن أسعار السلع، من خلال وضع قائمة أسعار في مكان واضح بمدخل المنشآت والمحال التجارية، والرقابة على المخابز والتأكد من وزن وجودة وسلامة مراحل انتاج رغيف الخبز، والتى أسفرت عن تحرير 199 ‪ مخالفة بالوحدات المحلية لمركز ومدينة المحافظة.

كما تمت متابعة تطبيق مبادرة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتخفيض أسعار السلع الأساسية للمواطنين، وضمان توافرها وإتاحتها للمواطنين بالسعر والجودة المناسبة، وضرورة الإستماع إلى شكاوي وطلبات المواطنين وإيجاد الحلول الفورية والنهائية لها. ‬

وكلف محافظ كفرالشيخ، وكيل وزارة التموين، المحاسب عماد حبيب، بتنفيذ حملات يومية على الأسواق والرقابة على الأسعار بمشاركة، الوحدات المحلية بالمراكز والمدن، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك والصحة، والطب البيطرى، والوحدات المحلية، وتشديد الرقابة والمرور الميدانى على المحال التجارية والمنافذ الاستهلاكية وبشكل يومى، للتأكد من توافر السلع الغذائية بالكميات المناسبة وبأسعار مخفضة، وتشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية، والتواصل مع المواطنين ميدانياً وإيجاد الحلول العاجلة لمشاكلهم وطلباتهم.