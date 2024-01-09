الملا : قطاع التعدين المصري يشهد تطويرا وتحديث شاملاً

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع التعدين المصري يشهد تطويرا وتحديثا شاملا في كل انشطته و تعظيما للاستثمارات المتدفقة اليه من خلال تنفيذ برنامج اصلاح وتطوير متكامل اسفر بالفعل عن تعظيم تنافسية هذا القطاع وجاذبيته للاستثمارات العربية و الأجنبية واجتذاب شركات ومستثمرين للعمل في مصر من خلال المزايدات الخاصة بالبحث عن الذهب والمعادن التي تم طرحها وفق النظم والممارسات الجديدة .

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الاجتماع التشاوري التاسع لوزراء الثروة المعدنية العرب بالعاصمة السعودية الرياض علي هامش مؤتمر التعدين الدولي المنعقد خلال الفترة من ٩ - ١١ يناير .

و اشار الملا الي ان المحاور السبع التي تضمنها هذا البرنامج اهتمت بتطوير التشريعات فى مجال التعدين، و تعديل النظام المالى، ونظام التراخيص بما يتواكب مع النماذج العالمية الناجحة ، وتبني سياسات تعظيم القيمة المضافة والعائد من المعادن ، وبناء القدرات البشرية ، التحول الرقمي و تطوير استراتيجيات التعدين والترويج للفرص الاستثمارية.

و قد استعرض الاجتماع الجهود والمبادرات العربية المشتركة لتطوير العمل التعديني حيث تم استعراض نتائج المرحلة الأولى من النظام الاسترشادي التعديني الذي أعدته المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين ، ورقمنة بيانات إنتاج الخامات التعدينية في الدول العربية بنظام ذكاء الأعمال، وتطور منصة طلبات وعروض المنتجات الصناعية والتعدينية العربية. فضلاً عن استعراض المبادرة الخاصة بإعادة تأهيل المناجم والمحاجر القديمة لتحقيق تنمية مستدامة، واستعراض تطورات المنصة العربية لمعادن المستقبل وتحديداً معادن الطاقة النظيفة كمرحلة أولى وإطلاقها رسمياً خلال الاجتماع واستعراض أهم ما تم التوصل إليه حتى تاريخه.