تعليم قوص: حصر الزيادة بالتخصصات الإدارية فى المدارس لدعم أقسام الديوان

فاجأ عبدالله القبانى مدير عام إدارة قوص التعليمية عدد من المدارس بمدينة لمتابعة أعمال امتحانات النقل رافقه الزيارة احمد عطا مسؤول الأمن وسليمان الشمولى من التوجيه المالى والإدارى وهانى أنيس المسؤول الاعلامي لتعليم قوص.

فى البداية زار المدير العام مدرستى قوص الاعداديه بنين والإعدادية المهنية حيث شدد خلال الجولة على جاهزية المدرستين الخدمية بالتزامن وبدء امتحانات النقل للصفين الاول والثاني الإعدادية والتى ستبدأ غدا بجميع مدارس المحافظة كما تفقد اعمال إمتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي بمدرسة نجع العويضات الابتدائية .

وفى سياق آخر قام " القبانى " بحصر كامل لقوة العاملين الاداريين بالمدارس التى زارها اليوم لبيان نسب العجز والزيادة للعاملين بوظائف مشرفى الخدمات الخاضعين للقانون ٨١ تمهيدا لتطعيم أقسام بديوان الإدارة بهم بعد خروج عدد كبير من العاملين بالديوان على المعاش .

وأكد مدير عام تعليم قوص على أن قسم تنسيق الخدمات بالإدارة يقوم الان بحصر نسب العجز والزيادة بالوظائف الإدارية بالديوان تمهيدا للاعلان عن حركة نقل واسعة خلال يناير الجارى تشمل سحب الزيادات من المدارس لدعم الجهاز الإدارى بأقسام الإدارة .