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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الصحة العالمية: الوضع في غزة وصل إلى الحد الأقصى من السوء

القطاع من أزمة إنسانية
القطاع من أزمة إنسانية منذ السابع من أكتوبر

قال كريستيان ليندماير، المتحدث الرسمي باسم منظمة الصحة العالمية، إنّ الوضع في قطاع غزة سيئ إلى أقصى حد وكل يوم الوضع يزداد سوءا، مشيرًا إلى انهيار النظام الصحي تماما و85% من الفلسطينيين في القطاع نزحوا إلى الجنوب ويحتاجون إلى المساعدات الإنسانية.

وأضاف "ليندماير" خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ 21 مستشفى من أصل 36 في قطاع غزة لا تعمل، و15 تقدم الخدمة بشكل جزئي، ويحتاج جنوب قطاع غزة إلى مزيد من المستشفيات، كما أنّ أغلب المراكز الصحية تتعرض للقصف الإسرائيلي.

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وأوضح أنّ المصابين بقطاع غزة يصلون إلى المستشفيات في أوقات متأخرة، وتوجد صعوبة في علاجهم، وهناك 200 ألف حالة مصابة بأمراض تنفسية في غزة، وحالات أخرى مصابة بالجدري والإسهال.

وأكد، أنّه يجب إتاحة ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ولا نستطيع إيصال أي لقاحات أو أدوية إلى الجرحى الفلسطينيين في غزة، جراء القصف الإسرائيلي، ويعتبر تنسيق عمليات الإخلاء من بعض المناطق في غزة، أصبح أمرا مستحيلا.

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