مقدمة برامج شهيرة تُهاجم منتقدي شيرين عبدالوهاب .. "على أي أساس بتتكلموا؟"

هاجمت مقدمة البرامج سارة نخلة، منقدي النجمة شيرين عبدالوهاب بسبب تداول أنباء تُفيد ارتباطها بدكتور نساء شهير في فترة عدتها بعد طلاقها من الفنان حسام حبيب.



وأعربت سارة نخلة، عن استياءها من الأخبار التي تداولت بشكل كبير خلال الأيام القليلة الماضية حول ارتباطها بخطيب الفنانة ميرهان حسين في فترة عدتها بعدما أعلنت طلاقها من زوجها حسام حبيب، مؤكدة أن كل ما حدث مع الفنانة يعد خوض في أعراضها، والتدخل بشكل فج في حياتها الشخصية.



مقدمة برامج تغضب من أجل شيرين عبدالوهاب

وقالت، إنها لا تعرف السبب وراء نشر الأخبار الأخيرة التي تحدثت عن ارتباط شيرين عبدالوهاب بدكتور نسا شهير في شهور عدتها، بعد طلاقها من الفنان حسام حبيب، ولم يكتفوا بذلك، بل أدخلوها في مشكلة مع الفنانة ميريهان حسين، وقالوا إنها خطفت خطيبها منها.



وأضافت، أن شيرين حرة وهي ليست صغيرة، متابعة غاضبة: "شيرين حره لناش ندخل في تفاصيل حياتها الشخصية هي مش بنت خالتكوا..تتجوز او تحب جديد..تطلق هي حره..وميريهان أصلا تعرفوا منين إنها مخطوبة.. حد فيكوا يعرف إن ميريهان مخطوبة أو شاف صور ليها او دبلة في ايديها؟ ف علي أي اساس بتتكلموا!!".



وتابعت سارة: "لنفترض إن الكلام ده صحيح وشيرين أعلنت ده..لو حد حابب ينصح يكون دكتور نفسي، حد من أصحابها، حد من بناتها اللي من رأيي انهم ضايعيين في المشاكل دي، شيرين من حقها تحب الشخص اللي تختاره، ولكن شوفوا لو في أغنية لشيرين خلال السنة سمعناها أكتر من مرة"، متسائلة: "على مدار السنة فيه كام مشكلة حصلت لشيرين لا تليق بكونها صوت مصر الأول زي ما متعودين نقولها".



وفيما يخص مشكلة شهور العدة، قالت سارة نخلة، إنه في حال أن ما يتم تداوله حقيقي، فربنا سبحانه وتعالى قال إن عدة المطلقة 3 أشهر، والحكمة في ذلك بجانب موضوع الحمل أن هناك شئ يسمى بصمة الرجل داخل رحم الست.، والجميع يربط بين شهور العدة من أجل الحمل، وهو ليس صحيح تمامًا، لأن الحمل يتضح من أول شهر.



وأردفت: كل ما يقال جهل؛ لأن بصمة الرجل داخل الست تنتهي بعد 90 يوم، فلازم أي سيدة تعطي نفسها فرصة لتجعل بصمة طليقها وزوجها السابق تنتهي من حياتها ليس فقط جسمانيا، ولكن نفسيا وذكريات وحب وأيام حلوة، متوجهه بنصيحة لشيرين: إدي نفسك وقت متعرفيش فيه حد عيشي لنفسك اشتغلي لنفسك..احنا كلنا بنحبك مش هنفضل طول السنه بنتكلم عن شيرين ومشاكلها.. حتي لو الأخبار المنتشره صح ربنا يسعدك ويوفقك وياريت تبعدي حياتك الشخصية عن السوشيال ميديا علشان بناتك اكيد بيعانوا من الاخبار اللي بيشوفوها..عيشي لنفسك.