تشافي يعلن قائمة برشلونة لكأس السوبر الإسباني في السعودية

أعلن الجهاز الفني لفريق برشلونة تحت قيادة مدربه تشافي هيرنانديز، قائمة البلوجرانا لخوض بطولة كأس السوبر الإسباني، حيث يواجه نظيره أوساسونا، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة على ملعب الأول بارك في المملكة العربية السعودية.

وكان برشلونة قد تأهل على حساب بارباسترو بثلاثية مقابل هدفين في دور الـ 32، بينما ريال مدريد فاز بـ 3 أهداف مقابل هدف على نظيره أراندينا في نفس الدور.

قائمة برشلونة في كأس السوبر الإسباني

حراسة المرمى: إينياكي بينيا - أندير أسترالاجا - دييجو كوشين.

خط الدفاع: جواو كانسيلو - بالدي - رونالد أراوخو - كريستينسن - كوندي - فورت - فيرمين لوبيز - كوبارسي - مارتينيز.

خط الوسط: روميو - سيرجي روبرتو - دي يونج - جوندوجان - لامين يامال - بيدري - كاسادو.

خط الهجوم: فيران توريس - روبرت ليفاندوفيسكي - رافينها - جواو فيليكس - فيتور روكي - مارك جويو.

على أن يواجه الفائز من هذه المباراة الفائز من مواجهة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في نهائي البطولة، في اليوم الموافق 14 يناير الأحد المقبل.

أما مباراة أتلتيكو وريال مدريد، أبرز مباريات دور الـ16، فقد تحدد موعدها يوم الخميس 18 يناير، في تمام العاشرة والنصف بتوقيت القاهرة.

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