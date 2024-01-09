تعرف على غرامات تأخير سداد فواتير الكهرباء 2024

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر إطلاقها آلية يمكن من خلالها الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بجميع فروع وإدارات شركات توزيع الكهرباء بالمحافظات، وفيما يلي تستعرض "بوابة الوفد"، خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد، وفقًا لما أعلنته شركات توزيع الكهرباء، من خلال اتباع الخطوات التالية:

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد

- الدخول على موقع وزاة الكهرباء من هنـا.

- اضغط على أيقونة "الخدمات".

- اختر "الاستعلام عن الفواتير".

- اختر الشركة التي تتبعها من شركات الكهرباء على مستوى الجمهورية.

- كتابة بيانات المطلوبة بالتفصيل.

ادخل قراءة العداد.

- ادخل الكود الخاص بك.

- اضغط استعلام.

- ظهور الرسوم المقرر دفعها.

غرامات التأخير دفع فاتورة الكهرباء 2024

وحذرت وزارة الكهرباء من التأخير عن سداد فواتير الكهرباء أو عدم الدفع، وذلك لأنها ستقوم برفع عداد الكهرباء واستبداله بآخر مسبق الدفع، وتقسيط ثمنه على فترات مختلفة من شحن العداد، كما قررت اللائحة التجارية الموحدة لشركات الكهرباء، فرض فوائد على فواتير استهلاك الكهرباء حال تأخر المستهلك عن سداد الفاتورة، وقطع الكهرباء عن المستهلك بعد مطالبته بالسداد وإنذاره بالدفع.

خطوات تغيير عداد الكهرباء التقليدى بأخر مسبوق الدفع، وذلك من خلال التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها، وتقديم طلب تغير العداد من تقليدي لعداد مسبوق الدفع، وسداد 195 جنيهًا رسوما خاصة بطلب الفحص أو استبدال العداد بآخر جديد، والحصول على كارت جديد، وتقديم إثبات ملكية العداد، وصورة البطاقة الشخصية، وملء نموذج طلب فحص استيفاء لكل بياناته، ودفع قيمة العداد مسبوق الدفع أو تقسيطها، وشحن عداد الكهرباء أيضا بمبلغ 100 جنيه، بالإضافة إلى أن العداد مسبق الدفع يتحكم في الاستهلاك من خلال الاطلاع على الرصيد المتبقي، ويقضي على أخطاء فواتير الاستهلاك الخاطئة، وسهل الشحن من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، وويعتمد على التكنولوجيا الرقمية، فلا يوجد مجال لأخطاء العنصر البشري في عملية المحاسبة على الاستهلاك.