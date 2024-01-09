وكيل تعليم الغربية يتابع عمليات توزيع أسئلة الامتحانات

قام اليوم المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بمتابعة إجراءات توزيع أسئلة امتحانات النقل على السادة مندوبي استلام الأسئلة بالمدارس، وذلك خلال متابعته اليوم بإدارتي شرق وغرب طنطا التعليمية.



وخلال المتابعة، اطمئن وكيل الوزارة إلى التزام الجميع بالتواجد منذ الصباح الباكر لتوزيع أظرف الأسئلة على السادة مندوبي استلام الأسئلة بالمدارس، كما اطمأن إلى تأمين كافة أظرف الأسئلة، وإحكام إغلاقها.



ووجه وكيل الوزارة، بضرورة الالتزام بضوابط تسليم أوراق الأسئلة يوميا، والتأكد من شخصية مندوب الاستلام، والتأكد من اسم المدرسة المدون على كل ظرف، والعدد المرفق، ومادة الامتحان، كما شدد على ضرورة التأكد من مطابقة اسم المادة مع جدول الامتحان، وفق كل مرحلة تعليمية.