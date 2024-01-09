جهود الحملات القومية بصحة الشرقية خلال عام 2023

قال الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه وفق التوجيهات برفع كفاءة الخدمات الوقائية المقدمة للمواطنين من خلال الحملات القومية، تم خلال عام ٢٠٢٣ تنفيذ العديد منها مثل حملات تطعيم طلبة المدارس بالطعم السحائي والثنائي، وحملات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية حقك تنظمي، وطرق الأبواب.

وأوضح وكيل الوزارة بأن الفرق الطبية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية، المشاركة في الحملات القومية، قامت بتقديم الخدمات الصحية وتطعيم مايقارب مليون مواطن بالمحافظة، خلال عام ٢٠٢٣، حيث تمكنت الفرق الطبية المشاركة في حملة تطعيم طلبة المدارس بالطعم السحائي من تطعيم ٢٢٠٧٨٧ طالب، وتطعيم ٢٧٩٦١٨ طالب بالطعم الثنائي بنسبة تغطية بلغت ٩٩%.

ولفت وكيل الوزارة إلى أن حملة حقك تنظمي قدمت خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لعدد ٣٨٨ ألفا و٩٦٠ منتفعة على ثلاثة مراحل خلال العام، حيث بلغ عدد السيدات المنتفعات بوسائل تنظيم الأسرة ٢٥٩,١١٣ سيدة، بالإضافة لفحص السيدات بالأشعة فوق الصوتية، وتقديم خدمة الكشف الطبي في تخصصات الأطفال والنساء والباطنة.

وأضاف الدكتور هشام مسعود أن الفرق الطبية بإدارة تنظيم الأسرة بالمحافظة نجحت خلال قرابة ثلاثة أشهر من حصر عدد ١,٢٢٢,٦٧٦ سيدة متزوجة وفي سن الإنجاب وتسجيل موقفهن من استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وتقديم الوسائل لعدد ٨٩ ألف منتفعة جديدة من غير المستخدمات للوسائل والمنقطعات عن الاستخدام، وذلك بعد تلقي المشورة من خلال حملة طرق الأبواب.