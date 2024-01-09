ليلة من ألحان بليغ حمدي في قطر.. الخميس

ليلة بليغ طرب، أمسية غنائية من نوعٍ خاص لتكريم الملحن الكبير بليغ حمدي مع أبرز الأصوات العربية للمرة الأولى على أحد المسارح الكبرى في قطر.

موعد حفل بليغ الطرب في قطر

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الخميس 11 يناير على مسرح المياسة بمركز المؤتمرات في الدوحة، مع الفنان الكبير مدحت صالح والفنانة نادية مصطفى والفنان عمرو سليم، والفنانة نوال غشّام". وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

تكريم بليغ حمدي في الرياض 2023

كانت قد أقيمت ليلة غنائية سابقة لـ روائع بليغ حمدي في موسم الرياض 2023، مع نخبة من نجوم الغناء العربي “أنغام، أصالة، صابر الرباعي، طلال سلامة، نانسي عجرم، ماجد المهندس”، وشهدت حضور كامل العدد، واستمر الحفل قرابة 6 ساعات.

فعاليات افتتاح موسم الرياض 2023:

أعلن آل الشيخ رسميًّا انطلاق موسم الرياض بنسخته الرابعة، مساء أمس، قائلًا: "النسخة الرابعة من موسم الرياض مميزة تحقق أحلامكم وأمنياتكم بإذن الله .. وفي الختام، أهلًا بكم في موسم الرياض".

فعاليات النسخة الرابعة من موسم الرياض 2023

تشهد النسخة الرابعة من موسم الرياض الكثير من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، والذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.

حمل حفل الافتتاح عددًا كبيرًا من المشاهير في الرياضة والفن والغناء والمصارعة، منهم: “كريستيانو رونالدو، وكونور مكريجور، وصامويل إيتو، ومايك تايسون، وإيمينم، ومحمد حماقي، ونانسي عجرم، وأحمد عز، ومحمد هنيدي، وإليسا، وغيرهم”.

تشهد النسخة الرابعة من موسم الرياض الكثير من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، والذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.

كما سيضم موسم الرياض 2023" اختلافات فريدة عن المواسم السابقة، بدايةً من إنشاء موقع إلكتروني متطور بآليات جديدة بجانب منصة خاصة بتذاكر الحفلات بمواصفات عاملية تُسهل على الروّاد حجزها.

بجانب الكشف عن منطقة ترفيهية جديدة بإسم "بوليفارد هول"، التي تم بناؤها خلال 60 يومًا على مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع، وتتسع لأكثر من 40 ألف زائر في وقت واحد، وبمعايير فنية وتقنية عالمية.

تحدَّثَ آل الشيخ عن أحداث بوليفارد هول الجديدة والتي ستحتضن تجارب عالمية جديدة، على رأسها “الاحتفال بالذكرى المئوية لـ ديزني" من خلال “قلعة ديزني”، التي تتواجد للمرة الأولى هناك.

إلى جانب تجربة “هاوس أوف هايب”، وهي تُعد أكبر تجربة تربط بين الواقع والافتراض، و30 تجربة تفاعلية مختلفة، والمئات من الفعاليات على مدار أيام الموسم.