الثلاثاء 09 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

قرار جديد حول عصابة التنقيب عن الآثار بحلوان

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

أصدر قاضى المعارضات بمحكمة حلوان، قرارًا بتجديد حبس 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في حلوان.

 

كانت تمكنت أجهزة الأمن من ضبط 4 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار، حيث أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (4 أشخاص) بالحفر والتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة حلوان.

 

تم ضبطهم حال قيامهم بأعمال الحفر بإحدى الغرف بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه، وعُثر بداخلها على حفرة وبحوزتهم أدوات التنقيب ، وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة.

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