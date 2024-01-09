سيد نيمار: الزمالك مرشح قوي للكونفدرالية ونسعى لتحسين الصورة

كشف سيد عبد الله نيمار، لاعب الزمالك عن تفاصيل رسائل كباتن الفريق قبل خوض منافسات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

قال سيد عبد الله نيمار تحدث لاعبي الفريق الكبار معنا قبل بداية مشوار دور المجموعات بضرورة تحسين الصورة، لاسيما وأن الفريق لم يكتب له التأهل في المواسم الثلاثة الماضية.

وأضاف، الزمالك مرشح قوي لحصد بطولة الكونفدرالية وهذه هي طبيعة النادي باسمه الكبير.

وقال نيمار أنه لا يعلم سبب ابتعاده عن التشكيل الأساسي تحت قيادة الكولومبي أوسوريو، مؤكدًا أنها رؤية فنية يحترمها.

وتابع، قدمت مستوى فني جيد في البطولة العربية، ثم واصلت تقديم الأداء الجيد أمام بيراميدز، ولكنني ابتعدت عن التشكيل الأساسي بعد ذلك بدون سبب.

وأتم تصريحاته قائلًا، الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال يعمل معنا بكامل قوته ونسعى للاستفادة من فترة التوقف الحالية لتحسين الصورة خلال الفترة المُقبلة.