الثلاثاء 09 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الإسكان يتفقد بمشروعات منطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر.. اليوم

بوابة الوفد الإلكترونية

يقوم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية بمشروعات منطقة الحزام الأخضر، بمدينة 6 أكتوبر، يتلوها زيارة مدينة السويس الجديدة، لتفقد المشروعات التنموية المختلفة بالمدينة.

 ويرافق وزير الإسكان، الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمحاسب وائل شعبان، والمهندس أحمد موسى، مساعدا نائبى رئيس الهيئة.

مواد متعلقة

وزير الإسكان يجري جولة بمشروعات منطقة الحزام الأخضر بـ 6 أكتوبر ومدينة السويس الجديدة

مواعيد تسليم شقق مشروع جنة "بيت الوطن" بـ 6 أكتوبر

وزير الإسكان يُصدر قرارًا بندب المهندس عمرو عبدالهادي لوظيفة رئيس قطاع التشييد والمقاولات

رئيس جهاز العاشر من رمضان يتفقد مشروع نادي المحور الشرقي

وزير الإسكان يعلن موعد تسليم وحدات مشروع جنة "بيت الوطن" بـ6 أكتوبر

مي عبدالحميد: حملات للتفتيش على الوحدات المخالفة بمدينتي حدائق العاصمة وحدائق أكتوبر

وزير الإسكان يُصدر قرارات لإزالة مخالفات بناء وتعديات بالساحل الشمالي ومدينتي ملوي وطيبة

وزير الإسكان يُهنئ البابا تواضروس الثاني والمواطنين الأقباط بعيد الميلاد المجيد
الجريدة الورقية