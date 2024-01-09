وزير الإسكان يتفقد بمشروعات منطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر.. اليوم
يقوم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية بمشروعات منطقة الحزام الأخضر، بمدينة 6 أكتوبر، يتلوها زيارة مدينة السويس الجديدة، لتفقد المشروعات التنموية المختلفة بالمدينة.
ويرافق وزير الإسكان، الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمحاسب وائل شعبان، والمهندس أحمد موسى، مساعدا نائبى رئيس الهيئة.
- عاصم الجزار وزير الإسكان
- الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن
- رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
- رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديد
- الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
- المجتمعات العمراني
- الدكتور عاصم الجزار
- وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات
- المهندس عبدالمطلب ممدوح
- عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق و
- الدكتور وليد عباس
- الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان
- وائل شعبان
- دكتور عاصم الجزار وزير الإسكان
- هيئة المجتمعات العمراني
- الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
- الإسكان والمرافق والمجتمعات
- وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمراني
- عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
- الدكتور عبدالخالق إبراهيم
- وزير الإسكان للشئون الفنية
- نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات