أجواش يكشف تفاصيل حل أزمة مستحقات فيريرا مع الزمالك

كشف روي أجواش، المدرب المساعد في الجهاز الفني الأسبق لنادي الزمالك أنه قد تمت تسوية المستحقات المالية مع إدارة الأبيض الحالية برئاسة حسين لبيب.

وقال روي أجواش "لقد وصلنا إلى اتفاق لتسوية المستحقات مع نادي الزمالك".

وأضاف المدرب البرتغالي: "لقد حصلنا على نصف مستحقاتنا المتأخرة، البالغ قيمتها 110 ألف دولار في الأسبوع الماضي".

وأتم روي أجواش تصريحاته قائلًا: "ننتظر الحصول على النصف الأخر من مستحقاتنا من إدارة الزمالك في شهر أبريل القادم".

وكان أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق أن إدارة الأبيض برئاسة حسين لبيب، نفذت وعدها في حل أزمة القيد خلال الفترة الحالية.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية "أشكر عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على المجهود الذي يقوم به في الفترة الحالية لحل أزمات نادي الزمالك المالية".

وأضاف: "علمنا من الأندية التي لها مديونيات لنادي الزمالك أنه تمت تسوية المستحقات المتأخرة لهم.. كل التحية لمجلس إدارة الزمالك على حل أزمة القيد، وهذا كان وعدهم.. هذا أمر مهم لهذا المجلس، الذي حصل على مصداقية كبيرة مع الجماهير".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "أكدت لكم منذ فترة أن نادي الزمالك سيفك القيد، ولا يصح أن قيد الزمالك يتم منعه، وأن تكون عليه أزمات في الفيفا".