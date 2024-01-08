موجة برد شديدة تسيطر علي محافظتي أسيوط والوادي الجديد

تستعد محافظتي أسيوط والوادي الجديد في مصر لمواجهة موجة برد شديدة غداً، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات بارتفاع نسبة البرودة في هاتين المنطقتين.

وفقًا للتقارير الجوية الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، من المتوقع أن تشهد محافظتا أسيوط والوادي الجديد في مصر أجواء باردة غدًا.

وتشير التوقعات إلى أن درجة الحرارة العظمى في أسيوط ستكون 23 درجة مئوية ودرجة الحرارة الصغرى ستصل إلى 8 درجات مئوية، في حين من المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى في الوادي الجديد إلى 24 درجة مئوية ودرجة الحرارة الصغرى ستكون 6 درجات مئوية ومن المهم بالفعل أن يتخذ الأشخاص الاحتياطات اللازمة لحماية أنفسهم من البرد الشديد والحفاظ على دفء أجسادهم خلال هذه الظروف الجوية الباردة.

في ظل انخفاض درجات الحرارة المتوقعة في محافظتي أسيوط والوادي الجديد غدًا وفي الأيام القادمة، تحذر الهيئة العامة للأرصاد الجوية من التعرض المباشر للبرودة وتنصح الهيئة السكان باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب التعرض الطويل للهواء البارد وضرورة ارتداء الملابس الدافئة وتدفئة المنازل بشكل جيد.

في هذا السياق، يجب أيضًا الانتباه إلى الأطفال وكبار السن الذين قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بمشاكل صحية نتيجة لانخفاض درجات الحرارة علاوة على ذلك، يجب على السكان الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل الربو أو أمراض القلب والأوعية الدموية الاحترافي الطبي قبل التعرض للبرودة.

وعلى الرغم من البرودة المتوقعة، يجب على السكان أخذ الاحتياطات اللازمة وعدم التهاون في مواجهة الظروف الجوية القاسية المتوقعة.

يجب على السكان في تلك المناطق اتخاذ التدابير اللازمة للتأقلم مع الظروف الجوية الباردة من خلال ارتداء الملابس الدافئة وتجنب الخروج من المنزل إلا للضرورة والحفاظ على الاحتياطات الصحية، وخاصة في هذه الأوقات الصعبة التي تمر بها البلاد وندعو الجميع لأخذ تلك التحذيرات والتوصيات على محمل الجد، ونتمنى السلامة والصحة للجميع.