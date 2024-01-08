طرائف وغرائب.. 5 مشاهد لا تنسى قبل انطلاق كأس أمم أفريقيا

ايام قليلة تفصلنا على انطلاق العرس الأفريقي الكروي بنسخته الـ 34 للأميرة السمراء"كأس أمم أفريقيا"، والتى تستضيفها دولة كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير 2024.

ومنذ انطلاق بطولة امم افريقيا بنسختها الاولى في عام 1957 بالعاصمة السودانية الخرطوم بعد ان تمت المصادقة عليها من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عقدت لأول مرة.

وشهد عام 1968 اقامة البطولة كل عامين حيث يتأهل حاملو اللقب لبطولة كأس القارات قبل أن يجري إلغاؤها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم في مارس 2019 وتعويضها ببطولة كأس العالم للأندية.

وحصلت مصر على كأس البطولة 7 مرات كما انها أول دولة إفريقية تفوز بثلاثة كؤوس متتالية وانضمت إلى المكسيك والأرجنتين وإيران التي فازت أيضًا بكأس القارة ثلاث مرات متتالية. في 31 يناير 2010، سجلت مصر رقماً قياسياً جديداً في إفريقيا، حيث لم تُهزم في 19 مباراة متتالية في كأس الأمم الإفريقية، منذ الخسارة 2–1 أمام الجزائر في تونس في نسخة 2004.

مواقف وطرائف الملاعب داخل القارة الافريقية

ـ دخول الكرة على حمار:

وشهد نهائي كأس الرأس الأخضر عام 2022 اصطحب احد عمال الملاعب الكرة على ظهر حمار في واقعة غريبة من نوعها لا ينساها تاريخ الساحرة المستديرة، مما تناولتها منصات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بشكل كبير جدا.

دخول الكرة على حمار

ـ احتفال التوك توك:

احتفال سيف تيري لاعب المريخ السودانى بعد تسجيله هاتريك في مباراة انيمبا النيجيري داخل "توك توك"، ببطولة دوري ابطال افريقيا، حيث استقل التوك توك وسط ضحك هستيريمن الجميع.

احتفال التوك توك

ـ عزف نشيد وطني بالخطأ:

شهدت مباراة موريتانيا وجامبيا في الـ "كان 22 "، التى استضافها ملعب ليمبي في الكاميرون حيث تم عزف نشيد قديم للمنتخب الموريتاني مما جعل الجميع فى حالة من الصدمة، وقدمت الللجنة المنظمة اعتذارا وقامت بتغيير النشيد، لكن الصدمة الاكبر انها عوفت نشيد مختلف تماما فقرر لاعبو موريتانيا ترديد النشيد بدون عزف موسيقي.

مباراة موريتانيا وجامبيا

ـ مباراة 85 دقيقة:

واقيمت مباراة بين منتخب تونس ونظيره مالى بنسخة" كان 22 " ايضا، حيث تقدم المنتخب المالى بهدف كوال احداث اللقاء واوشك على النهاية فتفاجىء الجميع في الدقيقة 85 اطلاق حكم الساحة صافرة نهاية المباراة مما جعل لاعبو تونس ينفجرون من الغضب الشديد اتجاه الحكم ة مما اسفر عن استكمال المباراة بعد محاولة اقناع اللاعبين للرجوع الى ملعب المباراة التى استمرت حوالى 20 دقيقة حتى العودة للملعب مرة اخرى، لكن نسور قرطاج لم يخضعوا لقرار الحكم وتم تقديم شكوى الكاف.

تونس ومالي

ـ علقة ساخنة لحكم مباراة:

تلقى حكم مباراة مازيمبي وموتيما للسيدات علقة ساخنة نتيجة عدم احتساب ضربة جزاء للأخير في المباراة التى انتهت بنتيجة 5 ـ 1 لصالح مازيمبي مما جعل لاعبات موتيما تتربصن لحكم الساحة وتعتدى عليه وسط محاولته الهروب لكنه فشل ليتمكن منه اللاعبات.

علقة ساخنة لحكم مباراة

نتائج قرعة كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار

المجموعة الأولى: كوت ديفوار ونيجيريا وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو.

المجموعة الثانية: منتخب مصر وغانا وكاب فيردي وموزمبيق.

المجموعة الثالثة: منتخب السنغال والكاميرون وغينيا وجامبيا.

المجموعة الرابعة: منتخب الجزائر وبوركينا فاسو وموريتانيا وأنجولا.

المجموعة الخامسة: منتخب تونس ومالي وجنوب إفريقيا ونامبيا.

المجموعة السادسة: منتخب المغرب والكونغو الديمقراطية وزامبيا وتنزانيا.