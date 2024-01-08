خروج «الدولارات المجمدة» يربك سوق الصرف

شهد سوق الصرف تحولات عديدة خلال الفترة الماضية، ومن المتوقع أن تكون هناك مفاجآت مع بداية العام الجديد، فقد شهدت تجارة العملة فى السوق السوداء رواجا قويا، مما جعلها تتغول وتتوحش مع كل مرة يتم فيها تحرير سعر الصرف فى مصر، ولكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن، حيث انتشرت فى الأيام القليلة الماضية، الكثير من الدولارات المجمدة، والتى خرجت بعد فترة طويلة من تخزينها ترقبا لتطورات الأوضاع، ومن المتوقع أن تكون ضربة قوية للسوق السوداء بحسب خبراء الاقتصاد، حيث إنه لا أحد يستطيع التفرقة بين الدولار العادى والدولار المجمد، نظرا لكونهما ليس بهما أى تزوير، ولكن الفرق بينهما يتم معرفته من خلال الرقم التسلسلى المحدد من قبل البنك الفيدرالى للكشف عن الدولارات المجمدة.

قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادى، إن الدولارات المجمدة ليست حديثة اليوم، ولكنها منتشرة منذ سنوات عدة، ولكن الظهور فى الوقت الحالى نتيجة لارتفاع سعر الدولار فى السوق السوداء فيه مغالاة، مما دفع تجار الدولارات المجمدة للظهور وأخذ قطعة من تورتة السوق السواء.

وأوضح أن تأثير الدولارات المجمدة على السوق السوداء سيكون تأثيرا بشكل سلبى، موضحا أن الكثير من المواطنين سيكون لديه تخوف من شراء الدولار من السوق السوداء، خوفا من شراء الدولارات المجمدة، بعدما شهدت السوق السوداء تغولا وتوحشا، حيث إن السوق السوداء يتم تداول مبالغ خرافية به من الدولارات.

وطالب الخبير الاقتصادى المواطنين بضرورة إذا كان ما لديهم دولارات أن يسارعوا بوضع هذه الدولارات فى البنوك فى ظل أن البنوك لا تسأل عن مصدر الدولار، وذلك لحماية أنفسهم.

وأوضح أنه من المتوقع أن يتم تحريك سعر الصرف فى العام القادم من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى للدولة، ولكن ليس معلوما مقداره بالتحديد.