أبرز اغتيالات إسرائيل لعناصر حزب الله اللبناني.. فيديو
نشرت "القاهرة الإخبارية"، مقطع فيديو يبرز الاغتيالات الإسرائيلي لعناصر حزب الله اللبناني.
ونرصد لكم أبرز الإغتيالات الإسرائيلي لعناصر حزب الله اللبناني:
- 16 فبراير 1992 (اغتيال عباس الموسوي- أمين عام حزب الله)
تم قتله من خلال ضربه إسرائيلية على بلدة جبشيت جنوب لبنان
- 19 يوليو 2004 (غالب عوالي – قيادي بارز في حزب الله اللبناني)
تم اغتياله في انفجار بسيارة ملغومة في بيروت
- 12 فبراير 2008 (عماد مغنية – قيادي بارز في حزب الله)
تم قتله في تفجير سيارة ملغومة بدمشق في سوريا
- 19 ديسمبر 2015 (سمير القنطار سياسي بارز في حزب الله)
تم اغتياله في قصف على مبنى جنوب دمشق