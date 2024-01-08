أبرز اغتيالات إسرائيل لعناصر حزب الله اللبناني.. فيديو

نشرت "القاهرة الإخبارية"، مقطع فيديو يبرز الاغتيالات الإسرائيلي لعناصر حزب الله اللبناني.

ونرصد لكم أبرز الإغتيالات الإسرائيلي لعناصر حزب الله اللبناني:

16 فبراير 1992 (اغتيال عباس الموسوي- أمين عام حزب الله)

تم قتله من خلال ضربه إسرائيلية على بلدة جبشيت جنوب لبنان

19 يوليو 2004 (غالب عوالي – قيادي بارز في حزب الله اللبناني)

تم اغتياله في انفجار بسيارة ملغومة في بيروت

12 فبراير 2008 (عماد مغنية – قيادي بارز في حزب الله)

تم قتله في تفجير سيارة ملغومة بدمشق في سوريا

19 ديسمبر 2015 (سمير القنطار سياسي بارز في حزب الله)

تم اغتياله في قصف على مبنى جنوب دمشق