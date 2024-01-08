حقيقة اكتشاف مقبرة باسم "ميسي".. كبير الاثريين يكشف التفاصيل

قال الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة الآثار والسياحة، إن الاحتلال الإسرائيلي عندما احتل سيناء قام بالحفر كثيرًا في سيناء بحثًا عن أي آثار يهودية، أو لإثبات علاقته بالحضارة المصرية، ولم يجد شيئًا.

وتابع "شاكر"، خلال حواره مع الإعلامي إسلام طه، ببرنامج "كلام في المفيد"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم" أن هناك 1600 عام بين القرن الرابع الميلادي، وحتى فك رموز حجر رشيد، لم تشهد وجود أي معلومات عن الحضارة المصرية، ولذلك قام بعض المؤرخين الإسلاميين بالحديث عن التاريخ بشكل أسطوري، ولذلك على المواطن أن يتحرى الدقة عند القراءة عن الآثار المصرية.

وأضاف أن هناك 270 بعثة أجنبية تبحث عن الآثار في مصر، خاصة فرنسا وألمانيا واليابان والصين، ومن ضمن هذه البعثات 70 بعثة مصرية، مشيرًا إلى أن البعثة التي اكتشفت آخر اكتشاف في البهنسا هي بعثة إسبانية تتبع لجامعة برشلونة.

وتابع أن الدكتور زاهي حواس في النصف الأول من عام 2023 اكتشف كشفا أثريا موجود عليه اسم "ميسي"، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الأسماء المتوارثة مثل "ميسي، والفتك، وونيس".