كبير الأثريين: "لو في دول بتحفر تطلع بترول.. فإحنا بنطلع حضارة"

قال الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة الآثار والسياحة، إن الساعات القليلة الماضية شهدت اكتشاف كشف أثري مهم في مدينة البهنسا التي تحتوي على مقابر لـ 5 آلاف صحابي منهم 40 صحابي رأوا النبي صلى الله عليه وسلم بشكل مباشر، ولذلك تسمى هذه المدينة بالبقيع الثاني.

وتابع "شاكر"، خلال حواره مع الإعلامي إسلام طه، ببرنامج "كلام في المفيد"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن البهنسا متواجدة في مدينة المنيا، وتحتوي على أحد أشجار العائلة المقدسة تحتها، ولذلك فهي مكان مهم جدًا.

وأضاف أن الكشف الأثري المكتشف في البهنسا يتمثل في الكشف عن مجموعة من المقابر الرومانية التي تحتوي على مجموعة من البردي، وهذا الكشف مهم جدًا، مشيرًا إلى أن "البهنسا" من الأماكن المهمة جدًا، معقبًا: "لو في بعض الدول بتحفر تطلع بترول، فإحنا بنطلع حضارة".