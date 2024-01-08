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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مواعيد تسليم شقق مشروع جنة "بيت الوطن" بـ 6 أكتوبر

مشروع جنة
مشروع جنة

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، سيبدأ يوم الأحد المقبل، الموافق 14/1/2024، وحتى يوم الأربعاء 21/2/2024، في تسليم وحدات سكنية بمشروع جنة " بيت الوطن " بمدينة 6 أكتوبر، بالمرحلة الثامنة – الثامنة التكميلية، وذلك في مواعيدٍ محددة وفقاً للمعلن من الجهاز.

مشروع جنة بيت الوطن

وأوضح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 113، يوم الأحد 14/1/2024، ووحدات العمارة رقم 114، يوم الإثنين 15/1/2024، ووحدات العمارة رقم 115، يوم الثلاثاء 16/1/2024، ووحدات العمارة رقم 116، يوم الأربعاء 17/1/2024، ووحدات العمارة رقم 117، يوم الخميس 18/1/2024.

 وأضاف، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 118، يوم الأحد 21/1/2024، ووحدات العمارة رقم 119، يوم الإثنين 22/1/2024، ووحدات العمارة رقم 120، يوم الثلاثاء 23/1/2024، ووحدات العمارة رقم 123، يوم الأربعاء 24/1/2024، ووحدات العمارة رقم 124، يوم الأحد 28/1/2024، لافتاً إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 125، يوم الإثنين 29/1/2024، ووحدات العمارة رقم 126، يوم الثلاثاء 30/1/2024، ووحدات العمارة رقم 127، يوم الأربعاء 31/1/2024، ووحدات العمارة رقم 128، يوم الخميس 1/2/2024.

 وأشار النجار إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 129، يوم الأحد 4/2/2024، ووحدات العمارة رقم 130، يوم الإثنين 5/2/2024، ووحدات العمارة رقم 131، يوم الثلاثاء 6/2/2024، ووحدات العمارة رقم 132، يوم الأربعاء 7/2/2024، ووحدات العمارة رقم 133، يوم الخميس 8/2/2024، ووحدات العمارة رقم 134، يوم الأحد 11/2/2024، ووحدات العمارة رقم 135، يوم الإثنين 12/2/2024، ووحدات العمارة رقم 136، يوم الثلاثاء 13/2/2024، ووحدات العمارة رقم 137، يوم الأربعاء 14/2/2024، ووحدات العمارة رقم 139، يوم الخميس 15/2/2024.

 ولفت رئيس الجهاز إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 140، يوم الأحد 18/2/2024، وتم تخصيص الأيام من الإثنين 19/2/2024 : الأربعاء 21/2/2024، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد المقررة، مضيفًا أنه سيتم تسليم الوحدة لصاحب الشأن، أو وكيله في الموعد المحدد، على أن يكون التوكيل المقدم توكيلاً خاصًا محدد الغرض، أو بموجب توكيل عام رسمي مخصص.

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