سيطرة مصرية للاسكواش المصري علي بطولة بريطانيا

سيطر الإسكواش المصري على المراكز الأولى في بطولة بريطانيا للاسكواش للناشئين والناشئات، والتي أقيمت في الفترة من 3 إلى 7 يناير بمدينة برمنجهام البريطانية.



وتمكن أبطال مصر من الفوز بـ 10 ألقاب، ليتوج بلقب البطولة في إنجاز كبير.



وتوجت نادين الحمامى بلقب تحت 17 عام ناشئات، ويوسف سالم بلقب تحت 17 عام ناشئين وزميله مروان المصري علي المركز الثاني، وتحت 15 توجت به المصرية مليكة تيمور وفي المركز الثاني المصرية راما النجار.

كما فاز المصري مالك حلمى بلقب تحت 13 عام و المركز الثاني المصري عمر محمد، وفازت المصرية ليان مصطفى بلقب تحت 13 عام والمركز الثاني المصرية ريم المراغى.



وتوجت المصرية سيرين محمد بلقب تحت 11 عام و المركز الثاني المصرية فيروز الصياد، وتوج المصري آدم رجب بلقب تحت 11 عام و المركز الثاني المصري يحيى وليد.