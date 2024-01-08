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الإثنين 08 يناير 2024
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وسام الطويل.. معلومات لا تعرفها عن القيادي اللبناني المقتول على يد إسرائيل

القيادي اللبناني
القيادي اللبناني وسام حسن طويل

لقى القيادي اللبناني وسام حسن طويل، مصرعه جراء هجوم إسرائيلي في حي "خربة سلم" بجنوب لبنان، وتصدر اسمه مؤشرات البحث مع خبر مقتله .

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، إنفوجرافًا يستعرض أبرز المعلومات عن القيادي اللبناني وسام حسن طويل. 

من هو القيادي اللبناني وسام حسن طويل

القيادي اللبناني وسام حسن طويل، لقبه العسكري "جواد"، وهو قائد بقوات النخبة في حزب الله اللبناني، ومسئول ميداني بارز في الجنوب.

ويعتبر وسام من قيادات الصف الثاني في كتيبة الرضوان، وهو مسئول وحدة الدروع في حزب الله اللبناني.

وكانت وسائل إعلام كشفت عن مقتل مسئول في حزب الله ومرافقه جراء قصف إسرائيلي، استهدف سيارته في حي "خربة سلم" جنوب لبنان، وأفادوا بأن السيارة تفحمت بالكامل.

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