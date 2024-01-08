علماء يكتشفون رابط بين مستويات الكوليسترول وتطور الخرف

لقد وجد العلماء أن الكوليسترول يمكن أن يخترق الدماغ ويثير العمليات التي تؤدي إلى تطور الخرف.

حتى الآن، كان يعتقد أن الكوليسترول يترسب على الجدران الداخلية للأوعية الدموية، ولكن اتضح أن هذه المادة يمكن أن تخترق الدماغ أيضًا. تم تسجيل ظهور الكوليسترول في أدمغة بعض الأشخاص من قبل مجموعة من المتخصصين من السويد وإنجلترا، حسبما كتب موقع VistaNews.

من المعروف أن ظهور مرض الزهايمر يحدث بسبب تراكم لويحات الأميلويد، والتي يتم غسلها عادة من خلايا الدماغ إلى الدم، ولكنها في بعض الأحيان تصبح "عالقة" بين الخلايا العصبية.

ذكر مؤلفو المشروع العلمي أن "ظهور الكوليسترول في دماغ الإنسان يسبب عملية مكثفة لزيادة عدد لويحات الأميلويد: يزيد خطر الإصابة بالأمراض 20 مرة".

من أين يأتي الكولسترول في الدماغ؟ لا توجد إجابة محددة لهذا السؤال حتى الآن، ويميل العلماء إلى الاعتقاد بأن السبب في ذلك لا يمكن أن يكون استهلاك الأطعمة الدهنية والمعالجة، كما يُسمع كثيرًا. ووفقا لهم، فإن المحفز الرئيسي لهذه العملية هو على الأرجح جين معين، نشاطه يعزز تراكم بروتين بيتا اميلويد في الدماغ.

وينصح الخبراء العلميون بمراقبة مستويات الكوليسترول في الدماغ بانتظام للوقاية من مرض الزهايمر. في السابق، كتب MedicForum أن شرب القهوة والشاي أثناء الحمل يمكن أن يكون خطيرًا - وقد وجد أن هذه المشروبات تساهم في تطور الاضطرابات الأيضية لدى الأطفال المولودين بسبب تأثير الكافيين.