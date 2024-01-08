تمهيداً للرصف.. وضع التربة الزلطية بشارع المحطة وميدان الدقاق بفرشوط

أعلن عزت قناوي رئيس مركز فرشوط شمال محافظة قنا، عن استكمال خطة الرصف بمركز فرشوط والبدء اليوم الاثنين 8 يناير 2024 بالقاء التربة الزلطية بشارع المحطة وميدان الدقاق تمهيداً للرصف، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2025/2024 وفقاً للاعتمادات المتوفرة.

لافتا إلى إنه جاري وضع التربة الزلطية تمهيدا للرصف لتحسين ورفع كفاءة الطرق بالشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة ولتحقيق السيولة المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا أن ملف الرصف يأتي في مقدمة أولويات الوحدة المحلية لإعادة الوجه الحضاري للميادين والشوارع بكافة أنحاء المدينة .

وأوضح إنه جاري رصف الطرق والشوارع المدرجة في موازنة العام المالي تباعًا عقب الانتهاء من توصيل جميع المرافق والتنسيق مع كافة الجهات وشركات المرافق.

مشيرًا إلى المتابعة المستمرة للأعمال لتنفيذها وفقاً للمواصفات والجداول الزمنية الموضوعة وخاصة مع توفر الاعتمادات المالية لها لتقديم خدمة أفضل للمواطنين.