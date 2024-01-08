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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

على خطى المطاعم.. حضري صينية باستا الدجاج بالخضار اللذيذة

صينية باستا الدجاج
صينية باستا الدجاج بالخضار

صينية باستا الدجاج بالخضار من الوصفات المفضلة لدى الكثير، كما يزداد الطلب عليها في المطاعم، لإضافة بعض المكونات التي تعطي نكهه لذيذة وشهيه، لذا نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات على خطى المطاعم.

 

صينية باستا الدجاج بالخضار

طريقة عمل صينية باستا الدجاج بالخضار

المقادير

- باستا : عبوة

- صدر الدجاج : 2 صدر (مقطع مكعبات)

- زبدة : 2 ملعقة كبيرة

- بقدونس : ملعقة كبيرة (مفروم)

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل حار : قرن

- جبن بارميزان : كوب (مبشور)

- زيت نباتي : 2 ملعقة كبيرة

- فلفل ملون : 2 حبة (مقطعة قطع صغيرة)

 

طريقة التحضير

اسلقي الباستا في قدر كبير مملوء بالماء المملح بحسب التعليمات المرفقة على العبوة ثم صفيها من ماء السلق وضعيها جانباً.

في قدر على النار، ذوبي الزبدة مع الزيت النباتي، واقلي صدور الدجاج المقطعة حتى تنضج وتتحول للون الأبيض.

أضيفي للدجاج الفلفل الحار، والفليفلة الملونة المفرومة، وقلبي المكونات جيداً.

تبلي الدجاج والخضار بالملح، والفلفل الأسود.

أضيفي الباستا المسلوقة وقلبيها مع الدجاج والخضار.

اسكبي الباستا في صينية فرن، ووزعي الجبن المبشور على الوجه، وأدخليها للفرن المحمى مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 5-10 دقائق حتى يذوب الجبن ويتحمر الوجه.

أخرجي الصينية من الفرن، وزيني الباستا بالبقدونس المفروم، وقدميها فوراً.

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