إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص بدشنا في قنا

قامت الوحدة المحلية برئاسة قاسم عبد الراضي، نائب رئيس مجلس مدينة دشنا، بتنفيذ إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص على أرض أملاك خاصة بمساحة 130 متر عبارة عن فك أخشاب دور ثاني علوى .

وأوضح عبد اللاه خبير رئيس مجلس مدينة دشنا، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة ، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات السيد اللواء أشراف الداودي محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي والبناء بدون ترخيص ومنع انتشار العشوائيات.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي والبناء بدون ترخيص وإزالتها على الفور تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.