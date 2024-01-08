لقيت سيدة مصرعها وأصيب زوجها اختناقا داخل منزلها بمنطقة كرداسة، وانتقلت الأجهزة الأمنية والإسعاف إلى مكان البلاغ،وتم نقل المتوفية وزوجها الي المستشفي وتوالت النيابة التحقيق .

مصرع سيدة وإصابة زوجها بالاختناق في كرداسة |موقد فحم السبب

وتلقى مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بوجود جثة ومصاب داخل شقة بمنطقة كرداسة.

وبالانتقال والفحص تبين وفاة سيدة مختنقة، فيما أصيب زوجها، نتيجة استنشاقهما غاز أول أكسيد الكربون، المنبعث عن “موقد فحم”، داخل غرفة نومهما، المُغلقة بإحكام.

وتم نقل الزوج إلى مستشفى الدمرداش لتلقي العلاج وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.

عامل يقتل زوجته خنقًا بالطالبية

وفي الطالبية ؛ أقدم عامل على قتل زوجته خنقًا، وفر هاربًا بمنطقة الطالبية التابعة لمحافظة الجيزة، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهم وتوالت النيابة التحقيق .

وكان قسم شرطة الطالبية تلقى بلاغا بوجود جثة داخل شقة بدائرة قسم شرطة الطالبية، وتبين من الفحص والمعاينة أن المجني عليها تُدعى “سارة.خ” 29 عامًا، عاملة، والجثة ملقاة على الأرض، وبها إصابات عبارة عن كدمات بالعينين، وسحجات بالرقبة من الجانبين، إثر تعرضها للخنق.

واستمع فريق البحث لأقوال والد المجني عليها، والذي أتهم “أحمد.م” زوج ابنته، بقتلها، قبل أن يلوذ بالفرار، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبطه، من خلال فحص خط سيره والأماكن المحتمل تواجده فيها للاختباء وتجنب الرصد الأمني، تمهيدا لضبطه وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.