الاسماعيلي يتلقى الهزيمة على يد الداخلية بكأس الرابطة

حقق فريق الداخلية الفوز على الإسماعيلي بنتيجة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما باستاد السلام ضمن الجولة الأولى لدور مجموعات كأس رابطة الأندية المحترفة.

وسجل النيجيري يوسف تونجي، لفريق الداخلية بالدقيقة الخامسة هدف الفوز أمام الإسماعيلي.

وكان إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلى ، أعلن تشكيل فريقه لمواجهة فريق الداخلية بقيادة هيثم شعبان، باستاد السلام، في الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة من كأس رابطة الأندية المصرية والتي تضم سيراميكا وإنبي.

وتم تقسيم الـ16 فريقا على أربع مجموعات لتضم مجموعات كأس الرابطة:

المجموعة الأولى: مودرن فيوتشر - الاتحاد - سموحة - بلدية المحلة.

المجموعة الثانية: بيراميدز - فاركو - طلائع الجيش - زد.

المجموعة الثالثة: سيراميكا - إنبي - الإسماعيلي - الداخلية.

المجموعة الرابعة: المصري - المقاولون العرب - البنك الأهلي - الجونة.

