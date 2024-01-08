حبس تشكيل عصابي لسرقة السيارات في مصر القديمة

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية حبس تشكيل عصابى ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لسرقة السيارات بنطاق دائرة القسم.

حبس تشكيل عصابى لسرقة السيارات في مصر القديمة

تلقى قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة قسم شرطة الحدائق) باكتشافها سرقـــة سيارتها حال توقفها بدائرة القسم.

وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبي الواقعة عاطلين - مقيمان بدائرة القسم وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وقيامهما بمساومة مالكة السيارة على مبالغ مالية لاسترجاع السيارة، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس سائق أنهى حياة تباع في حلوان

كما أمرت نيابة حلوان الجزئية، بحبس سائق أنهى حياة تباع فى حلوان، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة حلوان إخطارًا من أحد المستشفيات باستقبالها جثة تباع - مقيم بدائرة القسم وبها إصابة عبارة عن جرح طعنى بالجسم إثر ادعاء مشاجرة.

وبالانتقال وسؤال أهلية المتوفى، قرروا بحدوث مشادة كلامية بين المتوفى و(سائق- مقيم بدائرة القسم) تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه.. وبحوزته السلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.