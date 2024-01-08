حبس سائق أنهى حياة تباع في حلوان

أمرت نيابة حلوان الجزئية، بحبس سائق أنهى حياة تباع فى حلوان، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

حبس سائق أنهى حياة تباع فى حلوان

تلقى قسم شرطة حلوان إخطارًا من أحد المستشفيات باستقباله جثمان تباع - مقيم بدائرة القسم وبها إصابة عبارة عن جرح طعنى بالجسم إثر إدعاء مشاجرة.

وبالانتقال وسؤال أهلية المتوفى، قرروا بحدوث مشادة كلامية بين المتوفى و(سائق- مقيم بدائرة القسم) تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "سكين" نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه.. وبحوزته السلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

عامل يقتل زوجته خنقًا بالطالبية

كما أقدم عامل على قتل زوجته خنقًا، وفر هاربًا بمنطقة الطالبية التابعة لمحافظة الجيزة، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهم وتوالت النيابة التحقيق .

وكان قسم شرطة الطالبية تلقى بلاغا بوجود جثة داخل شقة بدائرة قسم شرطة الطالبية، وتبين من الفحص والمعاينة أن المجني عليها تُدعى “سارة.خ” 29 عامًا، عاملة، والجثة ملقاة على الأرض، وبها إصابات عبارة عن كدمات بالعينين، وسحجات بالرقبة من الجانبين، إثر تعرضها للخنق.

واستمع فريق البحث لأقوال والد المجني عليها، والذي أتهم “أحمد.م” زوج ابنته، بقتلها، قبل أن يلوذ بالفرار، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبطه، من خلال فحص خط سيره والأماكن المحتمل تواجده فيها للاختباء وتجنب الرصد الأمني، تمهيدا لضبطه وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.مح