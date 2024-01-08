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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

عامل يقتل زوجته خنقًا بالطالبية

بوابة الوفد الإلكترونية

أقدم عامل على قتل زوجته خنقًا، وفر هاربًا بمنطقة الطالبية التابعة لمحافظة الجيزة، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهم وتوالت النيابة التحقيق.

 

عامل يقتل زوجته خنقًا  بالطالبية

وكان قسم شرطة الطالبية تلقى بلاغا بوجود جثة داخل شقة بدائرة قسم شرطة الطالبية، وتبين من الفحص والمعاينة أن المجني عليها تُدعى “سارة.خ” 29 عامًا، عاملة، والجثة ملقاة على الأرض، وبها إصابات عبارة عن كدمات بالعينين، وسحجات بالرقبة من الجانبين، إثر تعرضها للخنق.

واستمع فريق البحث لأقوال والد المجني عليها، والذي أتهم “أحمد.م” زوج ابنته، بقتلها، قبل أن يلوذ بالفرار، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبطه، من خلال فحص خط سيره والأماكن المحتمل تواجده فيها للاختباء وتجنب الرصد الأمني، تمهيدا لضبطه وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

العثور على جثة شاب بأكتوبر

كما عثرت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، على جثة شاب أمام مول تحت الإنشاء في أكتوبر، داخل أحد الكمبوندات بجوار مساكن أبو الوفا.

وكشفت التحريات الأولية في الواقعة، عن أن الشاب عثر عليه وهو يرتدي ملابسه كاملة، وفي العقد الرابع من العمر، ومجهول الهوية.

وتم نقل جثمان المجني عليه إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق، التي أمرت بتشريح الجثمان، للوقوف على الأسباب التي أدت إلى الوفاة ووضع تصور كامل للجريمة، وكلفت المباحث بسرعة إنهاء تحرياتها حول الواقعة وظروفها، وتحديد هوية المجني عليه، والوصول إلى المتهمين بقتله.

 

 

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