رئيس اللجنة العامة المرأة لحزب الوفد بمطروح تطالب بإعادة النظر في منظومة التموين التجريبية بالمحافظة

قالت امال السعدني رئيس لجنة المرأة بحزب الوفد بمطروح أن المنظومه الجديده للتموين التجريبى لمحافظتى مطروح وبنى سويف عباره عن الاتى: التأمين للتاجر مثال 25000جنيه يصرف للبطاقه التموينيه من فرد الى 4 أفراد كيلو سكر وزجاجة زيت وباقى الدعم سلع أخرى فيكون قيمة التأمين للتاجر 500ك سكر و495 زجاجة زيت فيكون اجمالى المبلغ 20780 وباقى الدعم ال هو 4219 سلع أخرى مثل المكرونة والشاى والصابون وخلافه هذا هو المعتاد علما بأن ماكينة التموين يتم شحنها بالكميات المصرفه من فرع الجمله ويتم عمل تسويه من خلال الماكينه اى فاتوره.

وأضافت رئيس لجنة المرأة، ان المنظومه الجديده يتم صرف نصف كمية السكر ونصف كمية الزيت ال هيكون مبلغهم10390جنيه والباقي سلع أخرى لافتا ان مبلغهم 14610جنيه.

و اوضحت ان اعطاء التاجر 2كيلو سكر و2زجاجة زيت يوزعهم على 4 افراد بحيث أن كل فرد يأخذ كيلو سكر وزجاجة زيت وتحدث مشكله ما بين التاجر والمواطن.

وشددت أنه لا يوجد احد من المسؤولين يتحدث علي المشكلة مع العلم بأن هذه المنظومة قيد التجربه.



وطالبت بضرورة الاستجابة لاستغاثة التجار والمواطنين وذلك لتخفيف الاعباء عن الموطن البسيط .