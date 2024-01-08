تعرف علي حصاد مركز مشتول السوق بالشرقية خلال 2023

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بمجهودات الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة مشتول السوق خلال عام 2023 م في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافه القطاعات الخدمية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية وتكثيف حملات النظافة والتجميل والتطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية و الإنارة لكسب ثقه المواطنين لنيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

حيث شهد مركز ومدينة مشتول السوق خلال عام 2023 م تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية المختلفه بالإضافة لعدد من المشروعات الجارية لخدمة أهالي المدينة والوحدات المحلية القروية التابعه لها لتحسين الرؤية البصرية ورفع كفاءة الانارة بالشوارع والطرق الرئيسية ومنها..

· شراء أدوات كهرباء بتكلفة 2000000 جنيه بنسبه تنفيذ 100%.

· رصف شارع عمر بن الخطاب بنسبه تنفيذ 60% وبتكلفة 3000000 جنيه.

· رصف شارع ترعة الزورة ومتفرعاتها بنسبه تنفيذ 70% وبتكلفة 4510000 جنيه.

· تجميل مدينة مشتول السوق بنسبه تنفيذ 70% وبتكلفة 1900000 جنيه.

· تطوير الحمله الميكانيكيه بنسبه تنفيذ 80% وبتكلفة 425000 جنيه.

· تطوير المركز التكنولوجى بنسبه تنفيذ 50% وبتكلفة 230000 جنيه.

وفي قطاع التعليم تم الإنتهاء من إنشاء:

· مدرسة الشيخ عليوه حسن للتعليم الاساسى.

· مدرسة نبتيت للتعليم الاساسى.

· مدرسة عبدالله ابوالنيل بالوحدة المحلية بكفرابراش

· كما تم تطوير ورفع كفاءة.

· معهد نبتيت الابتدائى الاعدادى بتكلفة 5 مليون جنيه.

· احلال وتجديد المعهد الدينى الابتدائى بقرية المناصرة ووتم استخراج رخصة الهدم حيث تمت الازالة وجارى استخراج تراخيص البناء.

وفي قطاع المساجد تم:

· إحلال وتجديد مسجد الرحمة بنبتيت وذلك بتكلفة 7 مليون وتم افتتاحه بتاريخ 10/3/2023م

· إحلال وتجديد مسجد النصر بالخشة وذلك بتكلفة 3 مليون وجاري التجهيز للإفتتاح.

في قطاع الخدمات تم:

· احلال وتجديد مجمع خدمات نبتيت بتكلفة 2 مليون و20 الف جنيه وتم الانتهاء منه وتم تسليمه.

· تطوير الخدمات الجماهيرية بإنشاء المركز التكنولوجى بالوحدة وذلك ضمن خطة التطوير التكنولوجى والتحول الرقمى على مستوى الجمهورية لتقديم خدمة وسرعة افضل.

وفي قطاع الزراعة تم:

الإنتهاء من زراعة 72 فدان قمح مجاناً منحة مقدمة من الأمم المتحدة بالتعاون مع وزارة الزراعة والمجتمع المدنى والجمعيات الاهلية وذلك بنطاق الوحدة المحلية بنبتيت.

في قطاع الكهرباء تم:

· إحلال وتجديد 6 محول كهرباء ورفع جهد و2254 متر كابلات متوسطه و4385 متر موصلات منخفضة.

· تركيب وزراعة عدد 89 اعمدة منخفضة.

وفي قطاع الرى تم تبطين 5 ترع (بطول حوالى 4 ك متر تقريبا) .

قطاع الصرف الصحي تم:

· إنشاء محطة معالجة صرف صحى على مساحة 7 افدنه و15 قيراط و7سهم بتكلفة 200مليون جنيه بنسبة التنفيذ 80% مدنى بقدرة تشغيلية 10000/20000م3 يوميا

· جارى تنفيذ شبكة انحدار الصرف الصحى بنبتيت بنسبه تنفيذ 75 %

· جارى تنفيذ شبكة الانحدار بقرية كفر ابراش بنسبة90%

· جارى تنفيذ شبكة الانحدار بقرية ابراش بنسبة80%

· جارى تنفيذ عدد 2 محطة رفع ( قرية كفر ابراش – ابراش ) تنفيذ بنسبة 65 %

وفي قطاع الصحة: تم تطوير الوحدة الصحية بالمناصرة لإنشاء قسم العلاج الطبيعى ، وكذا تطوير الوحدة الصحية بالصحافه ومجمع الهلال الاحمر بقشا التابعه للوحدة المحليه بالصحافة.

ولإعادة الإنضباط بالشوارع، قامت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق بضبط 135 إشغال وإزالة 112 حاله اشغال وتحرير 23 محضر وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وللحفاظ على الرقعه الزراعية ، قامت رئاسة المركز بإزالة 4 حالات تعدي على الارض الزراعية على مساحه 12 قيراط وتطبيق القانون على المتعدين.

وفي قطاع النظافة: تم رفع 63 طن يومياً بواقع 22995 طن سنوياً.

وفي إطار الرد على شكاوى المواطنين الواردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية تم إستلام 344 شكوى و تم الرد عليها بنسبه تنفيذ 100 ٪.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أشاد بمجهودات الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق خلال عام 2023 م في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافه القطاعات الخدمية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية وتكثيف حملات النظافة والتجميل والتطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية و الإنارة لكسب ثقه المواطنين لنيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

حيث شهد مركز ومدينة الزقازيق عدد من المشروعات التنموية والخدمية المختلفه لخدمة أهالي المدينة والوحدات المحلية القروية التابعه لها لتحسين الرؤية البصرية ورفع كفاءة الانارة بالشوارع والطرق الرئيسية.

وخلال عام 2023 م تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال عدد من المشروعات التنموية والخدمية ومنها:

· توريد وتركيب كاميرات مراقبة بديوان عام المركز بتكلفة 1500000 جنيه.

· توريد وتركيب طفايات حريق بتكلفة 470250 جنيه.

· إنشاء نفق مشاة أسفل السكة الحديد قرية الطاهرة ، بتكلفة 11844000 جنيه.

· تنفيذ أعمال رصف وتطوير بالشوارع الداخلية بتكلفة 9992000 جنيه بمنطقة فلل الجامعة والكونت شديد.

· تركيب بلاط انترلوك بتكلفة 20000 جنيه بمنطقة كفر محمد حسين ، ومنشية السادات.

· كما جاري تطوير مدخل ومدينة الزقازيق إتجاه أبو حماد بتكلفة 4908772 جنيه.

· وجاري رفع كفاءة مجلس المدينة بتكلفة 150000 جنيه.

ولإعادة الإنضباط بالشوارع، تم تحرير 176 محضر إشغال طريق ، وكذلك تم تنفيذ إزالة 78 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بالموجة 21 ، فضلاً عن رفع تراكمات القمامة بإجمالي 180000 طن للحفاظ على بيئه صحية وآمنة.