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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

طلاب صيدلة الجامعة المصرية الصينية ينتجون أجهزة تدخل في صناعة الدواء

صيدلة الجامعة الصينية
صيدلة الجامعة الصينية

أعلن الدكتور مينا تادرس عميد كلية الصيدلة في الجامعة المصرية الصينية عن تمكن طلاب المستوي الرابع من تصميم وإنتاج عدد من الأجهزة التي تدخل في مراحل صناعة الدواء.

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وقال الدكتور مينا تادرس، في تصريح له اليوم، إن طلاب كلية الصيدلة في الجامعة المصرية الصينية نجحوا في إنتاج أجهزة في صناعة الدواء مثل: أجهزة التبخير والتجفيف والتقطير والفصل في إطار التطبيق العملي لما قاموا بدراسته في مقرر التكنولوجيا الصيدلية تحت إشراف عميد الكلية.

رسالة الجامعة المصرية الصينية 

وأوضح مينا تادرس أن ما قام به الطلاب يعد تفعيلا لرسالة الجامعة المصرية الصينية في تطوير مستوى الطالب علميا ومهنيا من خلال إتباع طرق تعلم غير تقليدية يقدمها نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، لافتا إلى أنه تم توزيع الطلاب إلى عدد من المجموعات. 

وقاموا بالتواصل مع عدد من الورش الهندسية ونقلوا إلى القائمين بالتصنيع فيها ما قاموا بدراسته واستيعابه من التكنولوجيا الصيدلية وتابعوا خطوات التصنيع حتى أمكنهم انتاج أجهزة يمكن استخدامه بكفاءة في صناعة الدواء.

وأعرب طلاب كلية الصيدلة في الجامعة المصرية الصينية عن سعادتهم بالتجربة الجديدة التي قاموا بها، وأنها أضافت لهم خبرات مختلفة تساهم في ثقل مهاراتهم وإعدادهم لسوق العمل سواء في الداخل او الخارج. 

جدير بالذكر أن الجامعة المصرية الصينية تضم 7 كليات هي: "الطب البيطري، والعلاج الطبيعي، والاقتصاد والتجارة الدولية، وكلية حاسبات ومعلومات، والصيدلة، والفنون والتصميم، والهندسة". 

ومن المقرر فتح كليات جديدة في الجامعة المصرية الصينية خلال العام الجامعي المقبل.

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