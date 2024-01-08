أمم أفريقيا بكوت ديفوار.. بوابة جديدة لاكتشاف المواهب الشابة

أيام قليلة تفصل عشاق كرة القدم عن انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية ، في نسختها التي تقام بدولة كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل بتواجد المنتخب الوطني.





وتحظى البطولة باهتمام خاص كونها تضم منتخبات كبرى بلاعبين أصحاب تجارب احترافية أوروبية واسعة في أشهر الأندية العالمية وفي مقدمتهم الدولي المصري محمد صلاح.

مواهب شابة ..

كما تضم النسخة الحالية من البطولة عدد من المواهب الشابة الصغرى المنتظر لهم مستقبل مشرق مع القارة السمراء ومسيرة احترافية ناجحة ويأتي على رأسهم

لامين كامارا صاحب الـ 20 عامًا ولاعب منتخب السنغال ووسط ميتز الفرنسي.

لامين سبق وأن شارك مع منتخب بلاده في التتويج بلقب كأس الأمم للمحليين.

كما توج بجائزة أفضل لاعب شاب في القارة السمراء عن عام 2023، وخلال تواجده مع الفريق السنغالي الأولى ، تمكن من التسجيل أمام جنوب السودان خلال تصفيات كأس العالم 2026 والتي انتهت برباعية من دون رد لأسود التيرانجا.



قدوس لاعب غانا الشاب ..محمد قدوس لاعب المنتخب الغاني وفريق ويستهام الإنجليزي صاحب الـ 23 عامًا ، يعد من أميز اللاعبيم المحترفين كما شارك مع منتخب بلاده خلال النسخة الأخيرة من مونديال قطر 2022.

وخلال مسيرته الدولية مع منتخب غانا تمكن من تسجيل 9 أهداف بخوض 30 لقاء.

المغربي عبد الصمد الزلزولي صاحب الـ 21 ولاعب منتخب المغرب وريال بيتيس الإسباني ، كان من أبرز اللاعبين المساهمين في تتويج أسود الأطلس بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة عقب تسجيله ثلاثة أهداف، وحسم التأهل لأولمبياد باريس 2024.

سبق للجناح المغربي أن رٌشح لحصد أفضل لاعب شاب في إفريقيا عن عام 2023.

فارس شايبي لاعب وسط منتخب الجزائروفريق آينتراخت فرانكفورت الألماني صاحب الـ 21 عاما، سبق له أن حصد لقب كأس فرنمسا بعد مسيرة ناجحة مع فريق تولوز ، وبعد انتقاله إلى الدوري الألماني قدم مردودًا مميزًا بالتهديف والمساهمة في التسجيل.