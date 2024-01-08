وكيل تعليم بنى سويف يتابع اجراءات عقد امتحان الفصل الدراسي الأول

عقد المهندس كامل أبو طالب مدير عام التعليم الفني اجتماعا بأعضاء التوجيه الفني بحضور مصطفى عبد الحميد مدير التعليم الصناعي و منصور سرور مدير التعليم التجاري و شريف سيد بالتوجيه الفني وذلك لمناقشة الإجراءات الإدارية والفنية المنظمة لأعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2024/2023م.

والتي تنطلق غداً الثلاثاء حيث يؤدي ما يزيد عن 53 ألف و 785 طالبا وطالبة بالصفين الأول والثاني الفني بمختلف نوعياته ( صناعي ، زراعي ، تجاري ، فندقي ) خلال 53 مدرسة على مستوى المحافظة.

ونوه مدير عام التعليم الفني بأن هذا الاجتماع يأتي بناء على تعليمات الدكتور محمد عبد التواب وكيل الوزارة والذي أكد على مواجهة جميع حالات الغش والشغب لتحقيق الانضباط داخل اللجان.

مشددا على تطبيق القانون والالتزام بكافة القرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات.

وحظر اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان سواء للطلاب أو جميع المشاركين في أعمال الامتحانات .

مشيرا إلى ضرورة التواصل المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرف العمليات بالإدارات التعليمية لتقديم الدعم الفني والحلول السريعة لأي مشكلة طارئة.

واضاف مدير عام التعليم الفني على أهمية دور الموجه المقيم ومتابعته اليومية لأعمال الامتحانات داخل المدارس لتحقيق الانضباط داخل اللجان.



يأتي ذلك بناء على تكليفات الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف بمتابعة جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب لأداء امتحان الفصل الدراسي الأول.

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