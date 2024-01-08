قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل محاكمة مدير أعمال الموسيقار حلمى بكر السابق لاتهامه بالاستيلاء على مبلغ مالي كبير لجلسة 29 يناير الجاري للإطلاع.

تأجيل محاكمة مدير أعمال حلمي بكر بتهمة الاستيلاء على 2 مليون جنيه

وكانت النيابة العامة برئاسة وكيل النائب العام العجوزة الجزئية، في جلسة 27 ديسمبر 2023، قد أمرت بإحالة المتهم في القضية رقم 23030 لسنة 2023 جنح العجوزة، للمحاكمة الجنائية، وفق الأوراق جنحة بالمادة ٣٣٦ / ١ من قانون العقوبات.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم نور.أ في ٢٠٢٣ بدائرة قسم العجوزة، قام بالاستيلاء علي المبالغ المالية المبينة بالأوراق والمملوك للمجني عليه حلمي عيد محمد بكر، وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بمشروع كاذب.

زوجة الملحن حلمي بكر تتقدم ببلاغ ضد نقيب المهن الموسيقية:

وقدمت زوجة الملحن حلمي بكر بلاغًا ضد مصطفى كامل، باعتباره نقيب المهن الموسيقية، أمام مكتب النائب العام موكلة أدهم أسامة سلام المحامي وكيلًا عنها.

قيد البلاغ المقدم إلكترونيًا برقم 324 عرائض المكتب الفني للنائب العام والمقيدة برقم 634995 قيد الفحص باستئناف القاهرة.

وقال البلاغ؛ إنه بدر من المشكو في حقه عبارات وتصريحات تمثل القذف والإساءة والتشهير والبلاغ الكاذب، وذلك في أكثر من موقع إخباري، مشيرًا أن المشكو في حقه صرح على موقع إخباري (حول انتقاده لزوجة حلمي بكر) قائلًا "أنا عارف كواليس عنها لكن مش هتكلم دلوقتي".

وأيضًا صرح على جروب نقابة المهن الموسيقية قائلًا، "مش عاوز أتكلم عشان هخرب الدنيا، ولما كانت بتجيبله بلطجية، دافعت عنه وأرسلت لها الشرطة، ويشهد على ذلك شقيق حلمي والمنتج أحمد فوزي، وأنا أكثر واحد عارف كواليس عنها ولكن مش هتكلم دلوقتي".

وأكد مقدم البلاغ أن ما قام به المشكو في حقه يمثل جريمة السب والقذف بإحدى وسائل العلانية المنصوص عليها بالمادة ۱۷۱ عقوبات، وحيث إن فعل المشكو في حقه يشكل جرائم السب والقذف والتشهير ونشر أخبار وبيانات كاذبة والمعاقب عليها في المواد ۱/۳۰۲، ۱/۳۰۳، ۳۰۷، ۳۰۸، من قانون العقوبات، فلزم اتخاذ اللازم قانونا ضده.

وأشار في ختام بلاغه إلي أن الشاكية هي زوجة الفنان الملحن حلمى بكر، وتمت الإساءة لها ولزوجها ومن ثم يحق لها الشكوى واتخاذ اللازم قانونًا مطالبه برد اعتبارها ومحاسبة ومحاكمة المشكو في حقه على أقواله المكذوبة، خصوصًا أن الشاكية زوجة شخصية عامة وفنان كبير له تاريخ، وأقوال المشكو في حقه قد تؤخذ على أنها حقيقة ومن ثم تسىء إلى تاريخ وسمعة واسم فنان محترم كبير لما صدر ضده وضد زوجته من أقاويل وأحاديث إعلامية مكذوبة في حق الشاكية التي تمثل وقائع سب وقذف وتشهير ونشر أخبار كاذبة مما يشكل الجرائم المنصوص عليها بالمواد سالفة الذكر.