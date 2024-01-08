مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية بالشرقية ينفذ 57 دورة تدريبية

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بمجهودات مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية التابع لديوان عام المحافظة والحائز على شهادة الأيزو 9001 لسنة 2001 والمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة تقييم مراكز التدريب برئاسة مجلس الوزراء - مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار وكذلك ترخيص إختبارات الرخصة الدولية (ICDL) وذلك لما يقدمه المركز من برامج خاصة بالحاسب الألي والمتخصصة (هندسة جرافيك وتصميم -البرمجة) وكذلك دورات (التنمية البشرية - الموارد البشرية - بنوك - بورصة - تحكيم دولي ).

وفي هذا الإطار أشار ممدوح الشرقاوي مدير مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية، إلى أنه خلال عام 2023 تم تنفيذ عدد 57 دورة تدريبية لرفع كفاءة 1430 من العاملين بالجهاز الإداري والشباب كالآتي:

· عدد (١٠) دورة ICDL استفاد منها ١٥٠ متدرب

· عدد (٧) دورة أساسيات التحول الرقمي استفاد منها ٢١٠ متدرب

· عدد (٣) دورة عن قانون الخدمة المدنية استفاد منها ١٢٧ متدرب

· عدد (٤) دورة عن الهجرة غير الشرعية استفاد منها ٦٥ متدرب

· عدد (٤) دورة عن المراكز التكنولوجية "الشباك الامامي" استفاد منها ١١٨ متدرب

· عدد(١) دورة عن تنمية موارد بشرية "إدارة الذات ' استفاد منها ١١ متدرب

· عدد (١) دورة باور بوينت استفاد منها ٢٣ متدرب

· عدد(٢) دورة عن إعداد القادة استفاد منها ٢٩

· عدد (١) دورة عن المخازن استفاد منها ٣٥ متدرب

· عدد (١)دورة عن منظومة في الترخيص والهجره غير الشرعية استفاد منها ١١ متدرب

· عدد (١) دورة عن اجتماع إدارات التخطيط استفاد منها ١٩ متدرب

· عدد (١) دورة عن اجتماع منسقي السكان استفاد منها ٢٨ متدرب

· عدد (٣) دورة عن التفكير التصميمي استفاد منها ٤٠ متدرب

· عدد (١)دوره عن مفهوم الاستثمار استفاد منها ١٩ متدرب

· عدد (١) دورة عن المجمعة الجزئية النظرية استفاد منها ١٨ متدرب

· عدد (١) دورة عن تحليل البيانات استفاد منها ١١ متدرب

· عدد (٢) دورة عند دراسات الجدوى استفاد منها 37 متدرب

· عدد (١) دورة عن القضايا السكانية استفاد منها ٢٧ متدرب

· عدد (١) دورة عن مهارات الاكسيل استفاد منها ١٣ متدرب

· عدد (٢) دورة عن مكافحة الفساد استفاد منها ٧٤ متدرب

· عدد (٢) دورة عن قانون التصالح استفاد منها ٥٦ متدرب

· عدد (١) دورة عن الإعلانات استفاد منها ٢١ متدرب

· عدد(١) دورة عن الذاكرة المؤسسية استفاد منها ١١٧ متدرب

· عدد (١) دورة عن رفع منظومة الأداء استفاد منها ١٧ متدرب

· عدد(٣) دورة عن الحوكمة استفاد منها ١٢٥ متدرب

· عدد (١) دوره عن التفاعل مع المخالفات الصلبة استفاد منها ٢٩ متدرب

أضاف مدير مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية أن المركز يضم نخبة من المدربين المتخصصين ذوي الكفاءة والخبرة لافتاً إلى أن المتدرب يحصل علي شهادة مختومة بشعار الجمهورية مع نهاية كل برنامج تدريبي.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أشاد بمجهودات الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق خلال عام 2023 م في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافه القطاعات الخدمية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية وتكثيف حملات النظافة والتجميل والتطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية و الإنارة لكسب ثقه المواطنين لنيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

حيث شهد مركز ومدينة الزقازيق عدد من المشروعات التنموية والخدمية المختلفه لخدمة أهالي المدينة والوحدات المحلية القروية التابعه لها لتحسين الرؤية البصرية ورفع كفاءة الانارة بالشوارع والطرق الرئيسية.

وخلال عام 2023 م تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال عدد من المشروعات التنموية والخدمية ومنها:

· توريد وتركيب كاميرات مراقبة بديوان عام المركز بتكلفة 1500000 جنيه.

· توريد وتركيب طفايات حريق بتكلفة 470250 جنيه.

· إنشاء نفق مشاة أسفل السكة الحديد قرية الطاهرة ، بتكلفة 11844000 جنيه.

· تنفيذ أعمال رصف وتطوير بالشوارع الداخلية بتكلفة 9992000 جنيه بمنطقة فلل الجامعة والكونت شديد.

· تركيب بلاط انترلوك بتكلفة 20000 جنيه بمنطقة كفر محمد حسين ، ومنشية السادات.

· كما جاري تطوير مدخل ومدينة الزقازيق إتجاه أبو حماد بتكلفة 4908772 جنيه.

· وجاري رفع كفاءة مجلس المدينة بتكلفة 150000 جنيه.

ولإعادة الإنضباط بالشوارع، تم تحرير 176 محضر إشغال طريق ، وكذلك تم تنفيذ إزالة 78 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بالموجة 21 ، فضلاً عن رفع تراكمات القمامة بإجمالي 180000 طن للحفاظ على بيئه صحية وآمنة.