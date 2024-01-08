أغنية دوخناك يا فراق لـ رامي جمال ونايرمان تجتاز 100 ألف مشاهدة

حققت أغنية “دوخناك يا فراق” للفنان رامي جمال وزوجته ناريمان أكثر من 100 ألف مشاهدة، خلال يومين من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

تفاصيل أغنية رامي جمال وناريمان دوخناك يا فراق

أغنية دوخناك يا فراق من كلمات أحمد عز، ألحان محمود أنور، وتقول كلماتها "

يا فراق تعالي.. رجعتنا ومحصلش جديد زعلنا اهو بيكبر و يزيد بقينا نستحلي الوجع وبقينا بندور عليه يا فراق تعالي.. مفيهاش المره دي رجوع ملك ايديك أنا هبقي طوع نفسنا وياك انقطع بنروح ف ايه و نرجع ف ايه دوخناك يا فراق معلش احنا الاتنين اسفين و مفيش عِشره و خوف من بكره هيعملوا فيك أسافين وبوصيك لو يوم حنينا..متصدقناش تبّت فينا لا أنا ولا هو ف يوم هنعمر مع بعضنا ساعتين.. يا فراق تعالي من بعض احنا استكفينا بقيت قريب اوي لينا بقينا عشاق من ورق والحب ملناش دعوه بيه يا فراق تعالي…ولا حد فينا خلاص باقي.. وملكش ذنب ف ده نهائي معلش عاملينلك قلق و علينا زعلان بس ليه ؟!

رامي جمال وفريد “أهي مشيت”

كانت أحدث أغاني رامي جمال من خلال أغنية “واهي مشيت” مع الفنان فريد، والتي حققت أكثر من مليون مشاهدة، وتقول كلماتها "أهي مشيت .. وسابت قلبي من غيرها بدون ولا حل نعيش ولا.. أنا وهو نموت ولا الحنين هيقل مجاوبتنيش وأنا من أصله مسألتش ومش عارف أنا هعمل في بعدها ايه هتنساني؟ متنساني مفيش فايدة قلبي مفيش غير الموت اللي هينسيه بعدك كسر ضهري.. فينك وحشتيني.. بعدتي بس انتي عمرك ماسبتيني مرسومة فوق كفي.. وياريته بيكفي.. متصورة في قلبي ومنورة في عيني يا أيامنا.. أمانة عليكي طارديها في ليالي البعد انا في عرضك يا أيامنا تلمينا في يوم على بعض قولولها لمين في بعدك عنه هيفضفض؟ وعاتبيها وفي ايديكي هاتيها اوام وعن حالي وأحوالي ماتحكيلها روحي قوليلها صدعني عليكي كلام بعدك كسر ضهري.. فينك وحشتيني.. بعدتي بس انتي عمرك ماسبتيني مرسومة فوق كفي.. وياريته بيكفي.. متصورة في قلبي ومنورة في عيني".

تفاصيل أغنية جيت متأخر رامي جمال

بجانب أغنية "“جيت متأخر” والتي حققت نجاحا جماهيريًا كبيرًا وتصدرت قوائم الاستماع في المنصات وقائمة الأكثر مشاهدة على يوتيوب بأكثر من 5 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب، وتقول كلماتها “لا جيت متأخر ايوه خلاص مابقاش نافع روح بقا ليه راجع .. عايز ايه بتقولي وحشتك و المفروض انا اكون عادي لا تلاقيك فاضي قولت اراضيك مش كنت طيب قولتها يا حبيبي في وقتها كان ممكن احسها ده انا كنت في عرض كلمتين كانوا فارقوا شويتين ده انا بصفى في ثانيتين ما كنت قصادك و انت مشيت و قسيت جامد ايوه نصيب وارد.. يمكن خير بالعافيه طلعت بقلبي سليم فانا مش عايز اي كلام خالص قولت كتير مش كنت طيب قولتها يا حبيبي في وقتها كان ممكن احسها ده انا كنت في عرض كلمتين كانوا فارقوا شويتين ده انا بصفى في ثانيتين”.

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