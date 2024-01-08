إدراج أسهم "إم بي سي" في السوق السعودية يحقق نجاحاً كبيراً

سهم ام بي سي.. انطلقت أسهم مجموعة "إم بي سي" في السوق السعودية يوم الاثنين، محققةً نجاحاً كبيراً، حيث ارتفعت بنسبة 30% عند سعر 32.5 ريال للسهم، مقارنة بسعر الطرح البالغ 25 ريالاً للسهم.

وبذلك، تصدرت أسهم المجموعة ارتفاعات الأسهم السعودية، وبلغت قيمة التداولات عليها نحو 37.3 مليون ريال، مسجلة كمية تداول نحو 1.15 مليون سهم.

وتأتي هذه النتيجة الإيجابية تأكيداً على ثقة المستثمرين في مستقبل مجموعة "إم بي سي"، وقدرتها على تحقيق نمو وتوسع في السنوات المقبلة.

وتُعد مجموعة "إم بي سي" واحدة من أكبر الشركات الإعلامية في العالم العربي، وتمتلك شبكة قنوات تلفزيونية متميزة، بالإضافة إلى مجموعة من المنصات الرقمية الرائدة.

وكانت المجموعة قد طرحت 33.25 مليون سهم من أسهمها العادية، ما يمثل 10% من رأسمال الشركة، بسعر طرح بلغ 25 ريالاً للسهم.

وبلغت العائدات الإجمالية للطرح 831 مليون ريال، لتصل القيمة السوقية للشركة إلى 8.3 مليار ريال.

وتعليقاً على الإدراج، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة "إم بي سي" الشيخ وليد الإبراهيم، إن إدراج المجموعة في السوق السعودية يعدّ إنجازاً كبيراً، ويعكس قوة الشركة ومكانتها الرائدة في مجال الإعلام في العالم العربي.

وأضاف أن الإدراج سيتيح للشركة فرصاً جديدة للنمو والتوسع في المنطقة والعالم.