شوبير عن وضع العامري فاروق : الحالة شديدة الخطورة ولا نملك سوى الدعاء

تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن مستجدات الوضع الطبي الخاص بالعامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ، بعد غيابه التام عن الوعي وتعرضه لنزيف حاد في المخ منذ قرابة الشهرين.



وقال شوبير خلال حديثه صباح اليوم عبر إذاعة أون سبورت إف أم : الوضع الطبي للعامري فاروق الآن أصبح في غاية الخطورة ولا نملك سوى الدعاء ، الحالة في تراجع عنيف للغاية منذ 3 أيام.

وأضاف : أتابع حالة العامري عن قرب وكنت من القلائل المتواجدين معه في الرعاية ، أسرته انتاباتها حالة من التفاؤل الفترة الأخيرة بعد أن زادت درجة الوعي نسبيًا لديه وقيامه بفتح عينيه والتمتمة ببعض الكلمات الخفيفة ، قبل أن يزداد الوضع خطورة وتتراجع الحالة.

محطات في حياة العامري ..

من مواليد عام 1970 ، وشغل منصب وزير الرياضة في الفترة من 2 أغسطس 2012 وحتى 2 يوليو 2013.

يعد رجل أعمال وشخصية سياسية ورياضية بارزة، ومن عائلة تنتمي كل الانتماء للنادي الأهلي.

العامري فاروق واحدًا من كبار المستثمرين في مصر في مجال التعليم، حيث يمتلك مدارس "بيبي جاردن" للغات، ودار نشر وتوزيع تحمل اسم "فاروق".