مصر تعتمد على الواردات الغذائية.. العدس بـ114 مليون دولار

في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق العالمية، تعتمد مصر على الاستيراد بشكل كبير لتلبية احتياجاتها الغذائية.

وبحسب النشرة المعلوماتية للتجارة الخارجية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد استوردت مصر عدسا بقيمة 114 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2023.

الفول المدمس

وبلغ حجم استيراد مصر من الفول المدمس خلال تلك الفترة، حوالي 266 مليونا و950 ألف دولار، كما تم استيراد شاي أسود بحوالي 257 مليونا و149 ألف دولار، بينما بلغت قيمة الاستيراد من دقيق القمح 458 ألف دولار.

وأكدت النشرة أن قيمة ما استورده المصريون من اللحوم الطازجة والمجمدة خلال الفترة من يناير الى أكتوبر 2023 قدرت بـ 72 مليونا و137 ألف دولار.

فيما بلغ حجم استيراد مصر من القمح الخام قدر بـ3 مليارات و59 مليونا و739 ألف دولار، بينما وصل حجم استيراد الذرة نحو 2 مليار و43 مليونا و34 ألف دولار، وفول الصويا بما يقارب الـ مليار و353 مليونا و710 آلاف دولار، والسمسم بقيمة 73 مليونا و706 آلاف دولار.