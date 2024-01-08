وزارة العمل تنظم زيارة للمنطقة الحرة العامة الاستثمارية بالاسماعيلية

لتعزيز التعاون وتطبيق أحكام القانون ..

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية زيارة للإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة الاستثمارية بالمحافظة، في إطار التعاون بين المديرية والمنطقة الجاذبة للاستثمار الذي يوفر العديد من فرص العمل للشباب من أبناء المحافظة، ومناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة بالإسماعيلية، ودور هيئة الاستثمار في وضع المحافظة على الخريطة الاستثمارية الشاملة، والتعريف بالمشروعات الحالية والمستقبلية، وأيضاً إجتماع مع جمعية المستثمرين الصناعيين بالإسماعيلية حول التعرف على أحكام إلزام الشركات بتطبيق الحد الادنى للاجور ابتدأ من اول العام ٢٠٢٤ وطريقة تطبيقه داخل المنشات دون أي استثناء لاي منشأة ، واستيفاء نسبة 5% من ذوى الهمم من إجمالى العاملين بالمصانع والشركات ، وكيفية الالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية ، وذلك فى إطار جهود المديرية للتنسيق مع الشركاء فى آداء مهامها المنوطة بها لخدمة المجتمع وتطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقوانين ذات الصلة ، وتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين بشكل متكامل.

وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، أن تلك الجهود تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة ، بضرورة التأكد من تطبيق أحكام قانون العمل في جميع بنوده الخاصة بالتشغيل والسلامة والصحة المهنية والتواجد المستمر بين العمال داخل اماكن عملهم والتأكد من تمتعهم بكافة الحقوق التى كفلها لهم القانون من خلال أجهزة المديريات بالمحافظات ، وتحقيق الإستقرار ومناخ العمل الآمن داخل المنشآت ، وتعزيز سبل التعاون مع الجهات الداخلية والخارجية لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب والتشجيع على ريادة الأعمال والعمل الحر وتحقيق مزيد من الاستثمارات لتحقيق التنمية المستدامة وأهدافها ، وأضاف مدير المديرية أنه خلال الاجتماع، الذى جرى تنظيمه تم عرض ومناقشة ضرورة متابعة الشركات لتطبيق قرار المجلس الأعلى للاجور بتطبيق الحد الادنى للاجور دون أي استثناء لاي منشأة ، كما أشاد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بدور الوزارة ومديرية العمل في تطوير اصدار كعب العمل المميكن و أيضاً شهادات قياس مستوى المهارة المميكنة لتكون قاعدة بيانات محدثة حول جميع القوى البشرية داخل المحافظة حتى يستفيد منها أكثر من جهة.

وأكد مدير المديرية أيضاً أنه خلال الجولة الميدانية جرى مناقشة اسباب دوران العمالة داخل المنشات وطرق حل هذه المشكلة كما اقترح المسئولين من أكثر من منشأة بعمل حضانات للعاملين بالشركات مما يزيد من اطمأن العامل واستقراره ، كما رحب بمقترح لعمل دورات تدريبية داخل مركز التدريب المهنى التابع للمديرية في مهن الاشراف والجودة ليستفيد منها المنشآت ، فضلا عن عمل دورات تسويق الكتروني للمشرفين داخل المنشات وضرورة التزام المصانع بالانضباط لاوراق الأجنبي وذلك للحد من الهجرة الغير شرعية داخل البلاد و توعية أصحاب الأعمال في ذلك الملف ، كما تم مناقشة أساليب السلامة والصحة المهنية وكيفية تطبيقها داخل المنشآت لحمايتها وحماية العاملين بها وتعريف العامل لخطط الإخلاء في الحالات الخطر، وضرورة تنظيم ندوات توعوية للعاملين بإستمرار وذلك لمعرفة وجباتهم وحقوقهم.