200‭ ‬ألف‭ ‬عضو‭ ‬بالنادى‭ ‬الأهلى‭ ‬حصلوا‭ ‬على‭ ‬بطاقات‭ ‬عضوية‭ ‬فيزا‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬أبوظبى‭ ‬الأول‮»‬



يتوافد‭ ‬أعداد‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬النادى‭ ‬الأهلى‭ ‬على‭ ‬إدارات‭ ‬الاشتراك‭ ‬بفروع‭ ‬النادى‭ ‬الأهلى‭ ‬الأربعة،‭ ‬الجزيرة،‭ ‬مدينة‭ ‬نصر،‭ ‬الشيخ‭ ‬زايد،‭ ‬التجمع‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬بطاقات‭ ‬العضوية‭ ‬الجديدة‭ ‬visa‭ ‬والصادرة‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬أبوظبى‭ ‬الأول‭ ‬مصر‭ ‬بموجب‭ ‬عقد‭ ‬الاتفاق‭ ‬الموقع‭ ‬بين‭ ‬البنك‭ ‬والنادى‭ ‬العام‭ ‬الماضى‭.‬

تأخر‭ ‬إصدار‭ ‬البطاقات‭ ‬لمدة‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬الستة‭ ‬أشهر‭ ‬حتى‭ ‬ينتهى‭ ‬البنك‭ ‬من‭ ‬إصدار‭ ‬البطاقات‭ ‬الجديدة‭ ‬بشكل‭ ‬أنيق‭ ‬يتناسب‭ ‬ومكانة‭ ‬النادى‭ ‬وأعضائه‭.‬

يصل‭ ‬عدد‭ ‬الذين‭ ‬سيحصلون‭ ‬على‭ ‬بطاقة‭ ‬العضوية‭ ‬وvisa‭ ‬فى‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬والصادرة‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬أبوظبى‭ ‬الأول‭ ‬ومدون‭ ‬عليها‭ ‬شعار‭ ‬البنك‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬ألف‭ ‬عضو،‭ ‬يتواجد‭ ‬بكافة‭ ‬فروع‭ ‬النادى‭ ‬موظفون‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬أبوظبى‭ ‬لتفعيل‭ ‬الخدمة‭ ‬البنكية‭ ‬بالكروت،‭ ‬والإجابة‭ ‬عن‭ ‬أية‭ ‬استفسارات‭ ‬تتعلق‭ ‬باستخدام‭ ‬الكروت‭ ‬مثل‭ ‬كيفية‭ ‬الشحن،‭ ‬واحتساب‭ ‬النقاط،‭ ‬وكيفية‭ ‬استخدام‭ ‬الأولاد‭ ‬والبنات‭ ‬القصر‭ ‬للبطاقة‭ ‬الجديدة‭.‬

وأكدت‭ ‬مريم‭ ‬السمنى‭ ‬رئيس‭ ‬قطاع‭ ‬التجزئة‭ ‬والخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬بالبنك‭ ‬أن‭ ‬البطاقات‭ ‬المدفوعة‭ ‬مقدما‭ ‬تسرى‭ ‬على‭ ‬حاملى‭ ‬البطاقات‭ ‬من‭ ‬عمر‭ ‬12‭ ‬سنة‭.‬

كما‭ ‬أكدت‭ ‬أن‭ ‬مركز‭ ‬الاتصال‭ ‬بالبنك‭ ‬يتلقى‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬24‭ ‬ساعه‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬باستفسارات‭ ‬الأعضاء‭ ‬بالنادى‭ ‬الأهلى‭ ‬على‭ ‬16555‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬مصر،‭ ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬استخدام‭ ‬بطاقة‭ ‬العضوية‭ ‬الجديد‭ ‬لأعضاء‭ ‬الأهلى‭ ‬يمنحهم‭ ‬فرصة‭ ‬للفوز‭ ‬بنقاط‭ ‬مكافآت‭ ‬مجانية‭.‬

كان‭ ‬بنك‭ ‬أبوظبى‭ ‬الأول‭ ‬مصر‭ ‬قد‭ ‬وقع‭ ‬والنادى‭ ‬الأهلى‭ ‬فى‭ ‬أواخر‭ ‬نوفمبر‭ ‬2022‭ ‬عقد‭ ‬شراكة‭ ‬لمدة‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬قادمة‭ ‬ليصبح‭ ‬البنك‭ ‬بمقتضى‭ ‬الشراكة‭ ‬الراعى‭ ‬الرسمى‭ ‬للنادى‭ ‬الأهلى‭.‬

كما‭ ‬يذكر‭ ‬أن‭ ‬بنك‭ ‬أبوظبى‭ ‬الأول‭ ‬أصبح‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬البنوك‭ ‬الأجنبية‭ ‬العاملة‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ ‬عقب‭ ‬إعلان‭ ‬استحواذه‭ ‬على‭ ‬بنك‭ ‬عودة‭ ‬مصر،‭ ‬وتغيير‭ ‬علامته‭ ‬التجارية‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬بنك‭ ‬أبوظبى‭ ‬الأول‭ - ‬مصر‭ ‬وإتمامه‭ ‬كافة‭ ‬الأشكال‭ ‬القانونية‭ ‬للعمل‭ ‬عام‭ ‬2020،‭ ‬وبدأ‭ ‬العمل‭ ‬بهويته‭ ‬الجديدة‭ ‬فى‭ ‬جميع‭ ‬الفروع‭ ‬فى‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬2022‭. ‬وتحصل‭ ‬خزانة‭ ‬النادى‭ ‬الأهلى‭ ‬خلال‭ ‬4‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬أبوظبى‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬250‭ ‬مليون‭ ‬جنبه‭.‬

كما‭ ‬تحصل‭ ‬الشركة‭ ‬المتحدة‭ ‬الحاصلة‭ ‬على‭ ‬تسويق‭ ‬حقوق‭ ‬النادى‭ ‬الأهلى‭ ‬على‭ ‬20‭% ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬رعاية‭ ‬النادى‭ ‬الأهلى‭ ‬بعيدًا‭ ‬عن‭ ‬البث‭.‬

حصل‭ ‬بنك‭ ‬أبوظبى‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬كأكبر‭ ‬البنوك‭ ‬الإماراتية‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬ويمتلكه‭ ‬مجلس‭ ‬أبوظبى‭ ‬للاستثمار،‭ ‬ويرجع‭ ‬تاريخ‭ ‬تأسيس‭ ‬البنك‭ ‬لعام‭ ‬2016‭ ‬عندما‭ ‬تم‭ ‬الاندماج‭ ‬بين‭ ‬بنك‭ ‬الخليج‭ ‬الأول‭ ‬وبنك‭ ‬أبوظبى‭ ‬الوطنى‭ ‬ووقتها‭ ‬أعلن‭ ‬البنكان‭ ‬الإماراتيان‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬إدارتهما‭ ‬قد‭ ‬صوت‭ ‬بالإجماع‭ ‬على‭ ‬التوصية‭ ‬المقدمة‭ ‬للمساهمين‭ ‬لدمج‭ ‬الكيانين،‭ ‬ووافق‭ ‬المساهمون‭ ‬المعنيون‭ ‬على‭ ‬الصفقة‭ ‬فى‭ ‬7‭ ‬ديسمبر‭ ‬2016،‭ ‬وتم‭ ‬تنفيذ‭ ‬الصفقة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مبادلة‭ ‬الأسهم،‭ ‬حيث‭ ‬حصل‭ ‬مساهمو‭ ‬بنك‭ ‬الخليج‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬1.254‭ ‬سهم‭ ‬من‭ ‬أسهم‭ ‬بنك‭ ‬أبوظبى‭ ‬الوطنى‭ ‬مقابل‭ ‬سهم‭ ‬يملكونه‭ ‬فى‭ ‬بنك‭ ‬الخليج‭ ‬الأول،‭ ‬وأدى‭ ‬الاندماج‭ ‬إلى‭ ‬تأسيس‭ ‬أكبر‭ ‬البنوك‭ ‬الإماراتية،‭ ‬وهو‭ ‬بنك‭ ‬أبوظبى‭ ‬الأول،‭ ‬وكان‭ ‬ذلك‭ ‬فى‭ ‬أبريل‭ ‬عام‭ ‬2017،‭ ‬وحقق‭ ‬البنك‭ ‬إنجازات‭ ‬كبيرة‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬وجود‭ ‬كفاءات‭ ‬مصرفية‭ ‬فى‭ ‬الإدارة،‭ ‬وعلى‭ ‬رأسهم‭ ‬محمد‭ ‬عباس‭ ‬فايد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذى‭ ‬والعضو‭ ‬المنتدب‭.‬