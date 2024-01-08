200 ألف عضو بالنادى الأهلى حصلوا على بطاقات عضوية فيزا بنك «أبوظبى الأول»
يتوافد أعداد كبيرة من أعضاء النادى الأهلى على إدارات الاشتراك بفروع النادى الأهلى الأربعة، الجزيرة، مدينة نصر، الشيخ زايد، التجمع للحصول على بطاقات العضوية الجديدة visa والصادرة من بنك أبوظبى الأول مصر بموجب عقد الاتفاق الموقع بين البنك والنادى العام الماضى.
تأخر إصدار البطاقات لمدة تزيد على الستة أشهر حتى ينتهى البنك من إصدار البطاقات الجديدة بشكل أنيق يتناسب ومكانة النادى وأعضائه.
يصل عدد الذين سيحصلون على بطاقة العضوية وvisa فى نفس الوقت والصادرة من بنك أبوظبى الأول ومدون عليها شعار البنك لأكثر من 200 ألف عضو، يتواجد بكافة فروع النادى موظفون من بنك أبوظبى لتفعيل الخدمة البنكية بالكروت، والإجابة عن أية استفسارات تتعلق باستخدام الكروت مثل كيفية الشحن، واحتساب النقاط، وكيفية استخدام الأولاد والبنات القصر للبطاقة الجديدة.
وأكدت مريم السمنى رئيس قطاع التجزئة والخدمات المصرفية للأفراد بالبنك أن البطاقات المدفوعة مقدما تسرى على حاملى البطاقات من عمر 12 سنة.
كما أكدت أن مركز الاتصال بالبنك يتلقى على مدار 24 ساعه كل ما يتعلق باستفسارات الأعضاء بالنادى الأهلى على 16555 من داخل مصر، وأشارت إلى أن استخدام بطاقة العضوية الجديد لأعضاء الأهلى يمنحهم فرصة للفوز بنقاط مكافآت مجانية.
كان بنك أبوظبى الأول مصر قد وقع والنادى الأهلى فى أواخر نوفمبر 2022 عقد شراكة لمدة أربع سنوات قادمة ليصبح البنك بمقتضى الشراكة الراعى الرسمى للنادى الأهلى.
كما يذكر أن بنك أبوظبى الأول أصبح من أكبر البنوك الأجنبية العاملة فى مصر عقب إعلان استحواذه على بنك عودة مصر، وتغيير علامته التجارية إلى «بنك أبوظبى الأول - مصر وإتمامه كافة الأشكال القانونية للعمل عام 2020، وبدأ العمل بهويته الجديدة فى جميع الفروع فى الأول من نوفمبر 2022. وتحصل خزانة النادى الأهلى خلال 4 سنوات من بنك أبوظبى على ما يقرب من 250 مليون جنبه.
كما تحصل الشركة المتحدة الحاصلة على تسويق حقوق النادى الأهلى على 20% من قيمة رعاية النادى الأهلى بعيدًا عن البث.
حصل بنك أبوظبى الأول على المركز الأول كأكبر البنوك الإماراتية عام 2022 ويمتلكه مجلس أبوظبى للاستثمار، ويرجع تاريخ تأسيس البنك لعام 2016 عندما تم الاندماج بين بنك الخليج الأول وبنك أبوظبى الوطنى ووقتها أعلن البنكان الإماراتيان أن مجلس إدارتهما قد صوت بالإجماع على التوصية المقدمة للمساهمين لدمج الكيانين، ووافق المساهمون المعنيون على الصفقة فى 7 ديسمبر 2016، وتم تنفيذ الصفقة من خلال مبادلة الأسهم، حيث حصل مساهمو بنك الخليج الأول على 1.254 سهم من أسهم بنك أبوظبى الوطنى مقابل سهم يملكونه فى بنك الخليج الأول، وأدى الاندماج إلى تأسيس أكبر البنوك الإماراتية، وهو بنك أبوظبى الأول، وكان ذلك فى أبريل عام 2017، وحقق البنك إنجازات كبيرة فى ظل وجود كفاءات مصرفية فى الإدارة، وعلى رأسهم محمد عباس فايد الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب.