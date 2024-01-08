اليوم 1434 فرعا لبنكى الأهلى ومصر تستقبل المواطنين لشراء شهادات الادخار بعائد 27%

الأتربى : طرح الشهادات جاء إنطلاقا، من الدور الوطنى للبنكين ونتوقع إنخفاض معدلات التضخم

يستقبل 1434 فرعا تابعين للبنك الأهلى وبنك مصر المواطنين الذين يرغبون فى شراء شهادات الادخار الجديدة واللتين تم طرحهما يوم الخميس الماضى للمواطنين،وبدأت عمليات الشراء من يوم الجمعة، والسبت وامس الأحد « ايام أجازه « عن طريق الإنترنت، أو الأفرع الموجودة فى المولات التجارية، أو ماكينات ATMبكل أنحاء الجمهورية.

يصل عدد فروع البنك الأهلى التى تستقبل المواطنين إلى 634 فرعا،فى حين يصل فروع بنك مصر بالقاهره والمحافظات وعدة دول أوربية وعربية إلى 800 فرعا.

كانت شهادات الادخار الجديدة التى طرحها بنكى مصر،والأهلى بعائد كبير شهرى وسنوى «23.5% شهرى، و27% سنوى» قد إستحوذت على إهتمام شريحة كبيرة من المصريين خاصة المودعين ولديهم حسابات بالبنوك،وسارعت أعداد غفيرة بشراء الشهادة الجديدة وإستعملت أعداد غفيرة من المواطنين خدمة الإنترنت البنكى والتطبيقات البنكية الخاصة بالبنك الأهلى وكذلك بنك مصر وقاموا بشراء الشهادات الجديدة، ويبدأ ربط الشهادة وإحتساب الفائدة ثانى يوم عمل.

وصلت حصيلة الشراء للشهادات فى البنكين خلال اليوم الأول لإصدار الشهادات لأكثر من 11 مليار جنيه منهم 4 مليارات لبنك مصر،و 7 مليارات للبنك الأهلى بحسب تأكيدات محمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر.

ومنهم من يتج من المنتظر أن تشهد البنوك صباح اليوم الإثنين الموافق 8 يناير الحالى إقبال مكثف من جموع المواطنين لشراء الشهادات الجديدة، والإستفسار عن مزايا الشهادتين بداوفع نفسية حيث تحرص أعداد كبيرة من المواطنين خاصة الذين لم ينالوا حظا وفيرا من التعليم فى الذهاب للبنك و التحدث مع موظفى البنك للوقوف على كافة التفاصيل رغم أن الإجابات على كل الإستفسارات التى تشغل ذهن المواطن متاحة ومتوفره على مختلف وسائل الإعلام سواء بالصحف، أو عبر القنوات الفضائية،أو وسائل التواصل الإجتماعى أو الصفحات الرسمية للبنكين.

وصرح محمد الأتربى رئيس بنك مصر ان قيام بنكا الأهلى ومصر بطرح الشهادات الجديدة جاء بدوافع وطنية بالدرجه الأولى مؤكدا ان هناك خسائر للبنكين من طرح الشهادات الجديدة ولكن سنسعى لتعويض هذه الخسائر بإستخدام أدوات ووسائل أخرى.

وأشار «الأتربى» إلى أن هناك شهادات قديمه تم طرحها فى 5 يناير من العام الماضى وتنتهى فى 2 فبراير القادم، وشهادات قديمه مدتها 3 سنوات وكانت مربوطه بـ 11% وتاريخ إستحقاقها فى مارس القادم، وهناك حرية اختيار للمواطنين فى الربط الشهادات بأسعار الفايدة الجديدة من عدمه.

وأكد محمد الاتربى أن هناك صعوبة شديدة فى ربط الشهادات الجديدة لمدة 3 سنوات نظرا لارتفاع اسعار الفايدة.

وتوقع «الأتربى» إنخفاض معدلات التضخم إلى أقل من 38% مشيرا إلى أنها كانت قد تجاوزت نسبتها 40%.

وأضاف انه سبق وواجه الاقتصاد المصرى هذه الظروف الصعبة عام 2016 وكانت موجات التضخم قد وصلت نسبتها إلى 33%، وبعد إتخاذ حزمة إجراءات حكومية من خلال الحكومة والبنك المركزى إنخفضت معدلات التضخم إلى نحو 7%.

كان بنك مصر قد اصدر امس الخميس شهادة إدخار مدتها سنة تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة وتبلغ نسبة العائد للشهادة 27% سنويًا تصرف بنهاية مدة الشهادة، هذا ومن الممكن أن يصرف العائد شهريًا بعائد %23.5 سنويًا، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب، ويتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالى للشراء.

وكان بنك مصر قد أكد على انه يمكن شراء الشهادات ابتداء من اليوم الجمعة الموافق 5 يناير 2024 من خلال الإنترنت والموبايل البنكيBM Online وماكينات الصراف الخاصة ببنك مصر، ويتم تفعيل الشهادة بدأ من اليوم الاثنين الموافق 8 يناير 2024، كما يمكن شراء الشهادات من أى فرع من فروع البنك التى يصل عددها إلى أكثر من 800 فرع ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية

ويمكن للمواطنين الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضى 6 شهور اعتبارًا من يوم العمل التالى لتاريخ شراء الشهادة، وذلك وفقًا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.

وكان البنك الأهلى قد طرح هو الآخر شهادة ادخار لمدة عام، بعائد 23.5% بعائد يتم صرفه شهريا و27% بعائد يصرف نهاية المدة.



