القومى للترجمة يقدم عناوين مميزة بين القديم والحديث خلال ٢٠٢٣

استكمالا لدور مصر فى دعم حركة الترجمة، أصدر المركز القومى للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامى عددًا كبيرًا من العناوين المميزة خلال ٢٠٢٣ والتى لاقت رواجًا كبيرًا وتصدر بعضها الأكثر مبيعًا خلال العام.

وتعد الطبعة العربية من كتاب «فرقة العمال المصرية من تأليف كايل جون أندرسون ومن ترجمة شكرى مجاهد ومحمد صلاح على من اهم هذه الاصدارات. والتى تصدرت مبيعات شهرى أكتوبر ونوفمبر. كما صدر للراحل شيخ المترجمين محمد عنانى كل من: المباحث العلمية البينية ومدارات المجاز فى الخطاب، ومن الموسوعات المهمة التى صدرت هذا العام «انتصار أكتوبر فى الوثائق السرية الإسرائيلية « حيث صدر منها الجزء الثالث من المجلد الرابع.

‎كذلك صدرت أيضًا الأعمال الفائزة فى مسابقة شباب الجامعات والتى أقيمت تحت شعار «ترجم.. ابدع» وجاءت العناوين كالتالى: «علم اللغة البيئى: اللغة وعلم البيئة والقصص التى نحيا بها» بترجمة فريق أقسام اللغة الإنجليزية بكليات الاّداب والألسن والبنات والتربية بعين شمس، العمل الثانى هو «كتاب المعرفة المستدامة»: نظرية فى الدراسة البينية «بترجمة فريق اللغة الإنجليزية بكلية الاّداب جامعة بورسعيد ورواية «القرية» بترجمة فريق قسم اللغة الأردية بكليات.‎اللغات والترجمة بجامعة الأزهر.

‎وبمناسبة يوم اللغة الروسية والذى احتفل به المركز على مدار أسبوع كامل وبترجمة أنور إبراهيم قدم المركز النسخة العربية من «سنوات القرب من دستوفيسكى»، وعن الروسية أيضًا صدرت النسخة العربية من رواية مدرسة الحمقى من تأليف الأديب الروسى الكسندر سوكولوف ومن ترجمة محمد نصر الدين الجبالى.

‎وبترجمة سحر توفيق صدر كتاب «الاستشراق هيمنة مستمرة» من تأليف المؤرخ الأمريكى الشهير بيتر جران والذى تم توقيع نسخته العربية فى مايو الماضى وبترجمة سحر توفيق أيضًا صدرت الطبعات العربية لكل من: «الدر المنثور فى طبقات ربات الخدور» و«الزواج والحداثة.

‎وفى هذا العام أيضُا صدرت عن المركز القومى للترجمة سلسلة أصحاب الهمم والتى تتناول الموضوعات الخاصة بأصحاب الهمم حيث تسلط الضوء على مواضيع متنوعة كالتوحد والتعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة وقد صدر منها عناوين اهمها :كيف يتعلم مخ ذوى الاحتياجات الخاصة، المتفرد وتعليم الموسيقى لذوى الاحتياجات الخاصة، ويستكمل المركز خلال العام القادم إصدار عناوين جديدة فى هذه السلسلة الأولى من نوعها فى تاريخه.

‎كما صدرت أيضا الطبعة العربية من رواية الكتاب البرى بترجمة رحاب وهدان الفائزة فى مسابقة ترجمة الأدب المكسيكى فى دورتها الأولى و التى قدمها المركز بالتعاون مع سفارة المكسيك بالقاهرة.

‎وفى الديانات صدر هذا العام: تفسير سفر التسابيح، تأليف الأسفار الستة، سفر دانيال، بطاركة الكنيسة فى العصر الإسلامى ومقدمة فى الأناجيل الثلاثة.

‎ومن تأليف جين المقدسى شقيقة المفكر الكبير إدوارد سعيد ومن ترجمة هالة كمال صدر العمل المهم جدتى وأمى وأنا كما تم إعادة طبع موسوعة علم الاجتماع فى ثلاثة أجزاء، وأصدر المركز الكتاب الأخير المترجم للمفكر الراحل السيد أمام بعنوان «براءة جذرية «ومن المسرحيات و بترجمة منيرة كروان صدر عدد كبير من الأعمال نذكر منها :أندريا،الفرس،»الضارعات»و» سبعة ضد طيبة».

وعن الأدب السواحيلى صدرت رواية يوم سعيد و التى يتم تصنيفها على أنها أهم مؤلفات الأديب الكينى كين واليبورا والذى يعتبر من واحدًا من أشهر كُتاب الأدب السواحيلى.